Demoraron a un joven que intentó ingresar a un galpón en Villa Mercedes

El joven, de 22 años, fue localizado por la Policía en inmediaciones de las calles Pescadores y Lamadrid luego de una alerta por un sospechoso que escapó a pie.

Un joven de 22 años fue demorado este martes 27 de octubre por la tarde en Villa Mercedes, luego de un procedimiento realizado tras una alerta por un presunto intento de ingreso a un galpón ubicado en calle Sargento Baigorria al 400.

El operativo estuvo a cargo de policías de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, quienes recibieron una comunicación del Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de un individuo en inmediaciones del predio.

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Según manifestó el propietario del lugar, las cámaras de seguridad habían registrado a un sujeto que intentaba ingresar al galpón. Al activarse la alarma, el sospechoso se dio a la fuga a pie.

Ante esa situación, los efectivos realizaron un recorrido por la zona. En inmediaciones de las calles Pescadores y Lamadrid, localizaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas.

El sujeto fue identificado y demorado. Luego, fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las diligencias de rigor.