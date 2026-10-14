“Chiqui” Tapia viajó a Suiza con permiso judicial mientras investigan pagos de FIFA

Tapia viajó a Suiza con autorización de la Justicia argentina para participar de una reunión del Consejo de la FIFA, en momentos en que un fiscal pidió investigar tres transferencias que la federación internacional realizó a su cuenta bancaria entre 2018 y 2020.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue autorizado por el juez en lo penal económico Diego Amarante a salir del país entre el 11 y el 17 de octubre, con destino a Paraguay y Suiza. El permiso se otorgó en el marco de la causa en la que está procesado por presunta apropiación indebida de tributos.

La defensa de Claudio “Chiqui” Tapia había solicitado la autorización el 8 de octubre. Como en viajes anteriores, el magistrado estableció una caución real de $30.000.000. El dirigente tiene una prohibición de salida del país y debe pedir permiso judicial para cada viaje.

La reunión del Consejo de la FIFA

Según la presentación realizada por su defensa, el viaje respondió a compromisos deportivos vinculados con sus funciones como presidente de la AFA y miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Tapia adjuntó una invitación de la CONMEBOL para participar de una reunión de trabajo con la Dirección de Asociaciones Miembro y la Dirección de Competiciones y Operaciones. También presentó una copia del orden del día de la reunión del Consejo de la FIFA, prevista para el 15 de octubre en Suiza.

El pedido de información sobre las transferencias

En otra causa, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que se libre un exhorto a la Justicia suiza para solicitar a la FIFA detalles sobre tres pagos recibidos por Tapia. La medida se analiza en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito iniciado por su desempeño como funcionario público en el CEAMSE.

De acuerdo con el pedido fiscal, las transferencias fueron de USD 49.585,53, acreditada el 19 de diciembre de 2018; USD 124.583,56, enviada el 27 de junio de 2019; y USD 15.408,09, transferida el 27 de marzo de 2020 y liquidada en pesos por $985.049,15. Los tres movimientos ingresaron en una caja de ahorros a nombre de Tapia en un banco argentino.

El objetivo del exhorto es que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de cada transferencia. El pedido todavía se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo.

La causa en el fuero penal económico

Tapia está procesado por presunta “apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”. En ese expediente tiene un embargo de $350.000.000, que cubrió mediante un seguro de caución.

La investigación también incluye una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada mediante el uso de facturación falsa en el Impuesto a las Salidas No Documentadas, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025, por $289.336.519,66. Además, se analiza una posible asociación ilícita fiscal, que permanece en etapa de recolección de evidencia.

En el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó reunir información patrimonial de Tapia correspondiente al período comprendido entre 2016 y la actualidad. El pedido incluye datos sobre bienes, participaciones societarias, situación financiera, activos y productos bancarios, entre otros elementos.