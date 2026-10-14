Presupuesto 2027: el secretario de Trabajo expone ante Diputados

Julio Cordero participa de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que comenzó pasadas las 10.30 bajo la conducción de Bertie Benegas Lynch.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expone este miércoles ante la Cámara de Diputados en defensa del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional.

La presentación se desarrolla en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. El encuentro comenzó pasadas las 10.30, con la apertura del presidente del cuerpo, el oficialista Bertie Benegas Lynch.

La intervención de Cordero forma parte del tratamiento parlamentario de la iniciativa presupuestaria. La información fue difundida mientras la exposición se encontraba en desarrollo.

La actividad tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires y corresponde a la agenda legislativa vinculada con el proyecto para el ejercicio 2027.