El Gobierno negocia alianzas electorales provincia por provincia para 2027

El Gobierno negocia con gobernadores aliados un esquema electoral para las elecciones presidenciales de 2027. Ante las diferencias sobre los plazos y las condiciones de los acuerdos, la Casa Rosada descartó por ahora un entendimiento general y avanzó con conversaciones provincia por provincia.

En ese marco, el oficialismo identifica ocho posibles listas conjuntas: cuatro estarían encaminadas y otras cuatro se encuentran en distintas etapas de negociación. Además, evalúa escenarios de competencia acordada con mandatarios que buscan preservar su identidad electoral.

Los acuerdos más avanzados

Las conversaciones más desarrolladas involucran a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Leandro Zdero, de Chaco; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Cornejo, Frigerio y Zdero ya habían negociado listas conjuntas con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025. En Corrientes, en cambio, no habrá elección a gobernador en 2027.

Conversaciones incipientes y competencia coordinada

En un segundo grupo, el oficialismo ubica a Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según el esquema analizado, las conversaciones con ellos todavía son incipientes.

En paralelo, la Casa Rosada evalúa una competencia acordada con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Los mandatarios buscan mantener su identidad electoral debido a las diferencias con La Libertad Avanza y a la fortaleza del peronismo en sus respectivos distritos.

El caso de Salta y las provincias peronistas

La situación de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, permanece sujeta a la interpretación de la Justicia provincial sobre una eventual candidatura a un tercer mandato. La Constitución local establece un límite de dos períodos a partir de la reforma de 2021.

Fuera de estos escenarios, el oficialismo anticipa que competirá en Córdoba y en las provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.

El vínculo con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, es considerado ambiguo y, según el oficialismo, no integra el grupo de mandatarios aliados.