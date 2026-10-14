El Niño obligó a cerrar un circuito en las Cataratas del Iguazú por la crecida del río

Las Cataratas del Iguazú volvieron a restringir el acceso a dos sectores turísticos debido al aumento del caudal del río Iguazú y a las condiciones meteorológicas adversas asociadas al fenómeno El Niño en el Litoral argentino.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú comunicaron que el Circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado este miércoles por un cierre preventivo dispuesto ante la crecida del río Iguazú.

Además, el Sendero Verde quedó momentáneamente cerrado al paso de visitantes. Según informaron, la medida se mantendrá de acuerdo con las evaluaciones que realicen los guardaparques durante la jornada.

Alerta por la situación hídrica en el Litoral

El Instituto Nacional del Agua (INA) difundió un informe actualizado en el que anticipó para los próximos siete días la probable ocurrencia de precipitaciones, principalmente en el sector noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados mayormente moderados.

En el sistema Uruguay, el tramo medio registra el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, con excedencia del nivel de alerta en Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

En el tramo inferior también se observa un ascenso en la franja límite entre aguas altas y medias altas. Las mediciones en Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay se encuentran por encima del nivel de alerta.

En el sistema Paraguay-Iguazú-Paraná, el Alto Paraná en Guairá presenta una onda de crecida en aguas medias altas y altas, por encima de las marcas alcanzadas durante el tránsito anterior, en relación con las lluvias registradas en el sector no regulado.

El río Iguazú, a la altura de Andresito, muestra una onda de crecida en aguas altas vinculada con los abundantes acumulados de precipitaciones de los últimos días.

En Yacyretá, la afluencia registra un ascenso en aguas altas por la combinación de las crecidas del río Iguazú y del Alto Paraná, además del aumento de los aportes provenientes de la cuenca propia.

En el tramo del río Paraná comprendido entre Corrientes y La Paz, el INA observó un ascenso asociado al tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas y altas, relacionado con el patrón de descarga de Yacyretá.

Con información de: noticiasargentinas.com