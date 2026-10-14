Murió el exboxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años

Jorge “Locomotora” Castro murió a los 59 años luego de descompensarse en el Bingo de Morón. Según el informe policial citado por Infobae, el excampeón mundial de peso mediano sufrió una baja de insulina en el marco de un cuadro de diabetes y falleció en el lugar pese a recibir los primeros auxilios.

De acuerdo con lo informado a ese medio por su compañero de streaming, Jonathan Di Primio, Castro sintió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó alrededor de la medianoche.

Una carrera destacada en el boxeo argentino

Castro nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967. Debutó como profesional el 14 de febrero de 1987, con un triunfo por nocaut ante el chileno Patricio Caracci, y mantuvo una racha invicta durante sus primeros 37 combates.

Su carrera profesional incluyó 144 peleas, con 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates. En diciembre de 1989 encabezó la velada con la que el Luna Park volvió a recibir boxeo después de dos años de inactividad.

El momento más importante de su trayectoria llegó el 12 de agosto de 1994, cuando conquistó el título mundial vacante de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson, en Buenos Aires.

La pelea ante John David Jackson

El 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México, defendió su corona ante el estadounidense John David Jackson. Castro recibió un castigo sostenido y terminó con inflamaciones en ambos ojos, pero en el noveno asalto conectó una izquierda al mentón que derribó a su rival.

Luego de otras dos caídas de Jackson, el combate terminó por nocaut. Castro bautizó ese golpe como “La mano de Dios”, en alusión a la jugada de Diego Maradona en el Mundial de México 1986. La revista estadounidense Ring Magazine eligió esa pelea como la Pelea del Año y distinguió el noveno round como el Asalto del Año.

El argentino perdió el título el 19 de diciembre de 1995, en Tokio, ante el japonés Shinji Takehara, por decisión unánime. Más tarde incursionó en la categoría supermediano y enfrentó dos veces a Roberto Durán en 1997: ganó en Mar del Plata y perdió en Panamá.

El regreso tras un grave accidente

En junio de 2005, Castro sobrevivió a un accidente automovilístico en Buenos Aires que le provocó un colapso pulmonar y múltiples fracturas costales. Pese al diagnóstico médico, regresó a los cuadriláteros en 2006.

Su última pelea formal fue el 27 de enero de 2007, cuando venció por nocaut técnico en el segundo asalto al paraguayo José Luis Herrera. En 2000, la Fundación Konex le había otorgado el Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores boxeadores argentinos de la década.

Su trabajo comunitario en Morón

Durante los últimos años, Castro se había instalado en Morón, donde trabajaba en la apertura de un centro comunitario. Desde la pandemia también sostenía comedores y merenderos en Lomas de Zamora y entregaba mercadería a otros espacios barriales.

“Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos”, había dicho al explicar el impulso detrás de su trabajo social.

Con información de: infobae.com

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