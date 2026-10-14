Lluvias San Luis: Quines y Villa Mercedes encabezaron el ranking con más precipitaciones

El pronóstico anticipa más agua, lloviznas y posibles tormentas aisladas para este miércoles, con una máxima provincial de 17 °C.

Las lluvias continuaron en distintos puntos de San Luis y dejaron registros superiores a los 5 milímetros en varias estaciones meteorológicas de la provincia. Para este miércoles se esperan más precipitaciones, lloviznas y posibles tormentas aisladas, con una máxima provincial de 17 °C.

Según el informe de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), AgroZAL encabezó el ranking de precipitaciones acumuladas, con 21,3 milímetros entre las 7 del martes y las 7 de este miércoles.

En segundo lugar se ubicó Quines, con 20 milímetros, seguido por Villa Mercedes, que acumuló 18,4 milímetros. También se registraron valores destacados en Los Coros, con 18,2 milímetros; Navia, con 17,6; y Batavia, con 17,4.

El relevamiento incluyó además a Potrero de los Funes, con 15,9 milímetros; Las Chacras, en Juana Koslay, con 15,5; Zanjitas, con 14,9; y Paso Grande, con 14,3.

Entre los demás registros aparecen Villa Reynolds, con 13,7 milímetros; Unión, con 11,4; Soven, con 11,2; La Florida-Dique, con 11,1; y Varela, con 11.

En la segunda parte del ranking se ubicaron La Cumbre, con 10 milímetros; La Punta, con 9,1; Estancia Grande, con 9; Bajada Nueva, con 8,3; y Aero San Luis, La Angelina y La Calera, con 8 milímetros cada una.

Cómo estará el tiempo en San Luis

El pronóstico anticipa que la jornada continuará inestable, con pocos cambios en las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado, con lluvias y lloviznas, mientras que después del mediodía podrían registrarse tormentas aisladas.

Las temperaturas mínimas rondarán los 10 °C y las máximas alcanzarán los 17 °C, en promedio provincial. El viento predominará del sector sureste, con intensidades de entre 12 y 28 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h en la región noroeste.

Para el jueves se espera otra jornada inestable, con poco cambio de las temperaturas y cielo de parcialmente nublado a nublado. Las mínimas promediarán los 9 °C y las máximas llegarán a los 18 °C, con viento del sector sur.