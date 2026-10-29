Convocan a un paro nacional docente por la muerte de una maestra rural en Corrientes

CTERA llamó a una medida de fuerza y a una jornada de duelo para este jueves tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy, directora suplente de una escuela de Esquina.

La maestra rural Nancy Estela Godoy, de 52 años, fue hallada sin vida en Corrientes después de permanecer desaparecida durante más de tres semanas. Tras la confirmación, la CTERA convocó a un paro nacional docente y a una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre.

La medida fue anunciada en el marco de un reclamo sindical para exigir justicia, el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

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El hallazgo del cuerpo y la investigación

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había desaparecido el 7 de octubre, luego de salir de su casa rumbo al establecimiento rural.

Su cuerpo fue localizado semisumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia El Curupí y a varios kilómetros de la escuela. Debido a las dificultades de acceso, los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar al lugar y realizar las pericias.

La causa continúa en etapa de investigación. Las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente, determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hay cinco personas detenidas

Por el caso hay cinco detenidos y una investigación por femicidio en trámite. Se trata de Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento; Rosa Leguizamón, pareja de Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

La situación procesal de los sospechosos no es idéntica. Zarza, Sandoval y Rojas fueron imputados como presuntos autores materiales de femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. Bordón, por su parte, está acusado de falso testimonio. La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos mientras avanza la investigación.

Reclamos por las condiciones laborales

El caso también volvió a poner el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales. Antes de su desaparición, Godoy había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos la falta de mantenimiento y otras condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) convocó a un paro provincial para este jueves, junto con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades correntinas.

CTERA y SUTECO expresaron su dolor y solidaridad con los familiares de Godoy, y reclamaron que la investigación avance hasta esclarecer lo ocurrido.