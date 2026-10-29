Villa Mercedes lanzó un plan de prevención contra el dengue con 67 ovitrampas

La Municipalidad y el Hospital de Villa Mercedes presentaron una estrategia que incluye descacharrado, monitoreo del mosquito y bloqueos de foco ante casos sospechosos.

La campaña contra el dengue comenzó en Villa Mercedes con un plan articulado entre la Municipalidad, el Hospital de Villa Mercedes y la comunidad. La estrategia prioriza la prevención, el descacharrado y el monitoreo del mosquito Aedes aegypti.

El lanzamiento oficial se realizó este miércoles en el barrio Villa Celestina. Durante la presentación, especialistas explicaron las acciones previstas para esta temporada y advirtieron que el fenómeno de El Niño puede generar un aumento de las precipitaciones y, con ello, mayores posibilidades de acumulación de agua en recipientes.

Publicidad

La iniciativa se desarrolla por tercer año consecutivo, luego del brote registrado durante la temporada 2023 en una zona que históricamente no era considerada endémica para el virus. A partir de ese episodio, las instituciones sanitarias y municipales implementaron una estrategia conjunta de contención.

La jefa de Saneamiento Ambiental municipal, Bettina Rho, afirmó que durante la campaña anterior “no se registró ningún caso autóctono de dengue”. En la presentación también participaron el secretario de Producción, Medio Ambiente y Tecnología, Fabricio Mena; el director administrativo del Policlínico, Renzo Cámera; y los médicos Analía Gómez y Leonardo Solavallo.

Descacharrado y monitoreo del mosquito

En la primera etapa, el plan se concentra en la limpieza de patios y el retiro de objetos que puedan acumular agua. Según lo expuesto durante el lanzamiento, aproximadamente siete de cada diez criaderos se encuentran dentro de viviendas y patios particulares.

El monitoreo entomológico se realiza desde hace tres años junto con la Fundación Mundo Sano. Para esta temporada, los puntos de muestreo aumentaron de 60 a 67 ovitrampas instaladas en distintos sectores de la ciudad.

Estos dispositivos permiten analizar semanalmente la abundancia y la distribución geográfica del mosquito transmisor del dengue. La información se utiliza para orientar los recursos e intensificar las intervenciones en las zonas donde se detecte una mayor presencia del vector.

El Municipio instalará contenedores comunitarios en sectores definidos a partir de ese monitoreo y difundirá guías de limpieza a través de medios de comunicación y redes oficiales. Los primeros puntos de descacharrado estarán ubicados en Villa Celestina, en Los Álamos y Carlos Pellegrini; en barrio Libertad, en Ameghino y Chile; y en Jardín del Sur, en San Betty y Ángel Pes.

Fumigación y bloqueo de focos

La segunda etapa comenzará con el inicio del verano y estará orientada al control del mosquito adulto mediante cuatro equipos de fumigación en espacios públicos. Según la información brindada, el equipamiento puede recorrer toda la ciudad en una semana en situaciones de emergencia.

Además, continuará el protocolo de bloqueo de foco ante la notificación de casos sospechosos. El procedimiento contempla la desinsectación del domicilio del paciente, la fumigación ambiental en un radio de entre 200 y 300 metros y la entrega de repelente a las familias afectadas.

Las autoridades recomendaron revisar periódicamente patios y jardines, tapar o dar vuelta los recipientes y desechar los elementos en desuso que puedan acumular agua. También se mantendrán los operativos de fumigación por zonas e intradomiciliarios, el retiro de neumáticos de las gomerías, las reuniones de la Mesa Interdisciplinaria, las capacitaciones y la comunicación permanente.