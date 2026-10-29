Un cuerpo fue hallado en el barrio República y la Fiscalía investiga una muerte no natural

Los resultados preliminares de la autopsia descartaron, por ahora, una causa natural, aunque la Justicia aún no confirmó la identidad ni determinó qué ocurrió.

El cuerpo encontrado el sábado 24 de octubre en avanzado estado de descomposición, en el barrio República de la ciudad de San Luis, habría muerto por causas no naturales, según los resultados preliminares de la autopsia informados por el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía a cargo de Antonella Córdoba aclaró que la conclusión está sujeta a los estudios periciales complementarios que todavía se encuentran en curso. Hasta el momento, no precisó cuáles son los indicios que sostienen esa hipótesis ni confirmó que se investigue un homicidio.

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La identidad todavía no fue confirmada

La Justicia tampoco estableció oficialmente quién es la persona fallecida. El caso podría estar vinculado con la desaparición de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, quien fue vista por última vez el 3 de octubre.

Su hermana, Noelia Verón, reconoció un tatuaje del árbol de la vida ubicado en la zona abdominal de los restos. Sin embargo, solicitó que se realice una prueba de ADN para obtener una identificación certera.

Qué informó la Fiscalía

En un primer comunicado, difundido el domingo, el Ministerio Público Fiscal había informado que la autopsia ya se había realizado y que las muestras habían sido remitidas a distintos laboratorios. También había señalado que no era posible establecer con certeza la identidad de la persona fallecida.

En la comunicación difundida este miércoles, la Fiscalía sostuvo que los resultados preliminares de la necropsia “orientan a considerar que el deceso no se habría producido por causas naturales”. La expresión no implica necesariamente que se trate de un homicidio: una muerte no natural también puede responder a un accidente o un suicidio.

El organismo justificó la reserva de mayores detalles en el respeto a la víctima y sus familiares, además de la necesidad de no comprometer el desarrollo de la investigación.

A cuatro días del hallazgo, permanecen abiertos dos interrogantes centrales: a quién pertenecen los restos encontrados en el barrio República y cuáles fueron las circunstancias de la muerte.