Diputados opositores exigen explicaciones al Gobierno por la presunta fuga de Flavio Bolsonaro

Legisladores de distintos bloques reclamaron informes y la presencia de funcionarios en la Cámara baja por el operativo que habría permitido la salida del brasileño desde Puerto Iguazú.

Diputados de todos los bloques opositores reclamaron explicaciones al Gobierno por la presunta fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos y cuestionaron la supuesta participación de organismos argentinos en el operativo. El pedido fue presentado este martes mediante una declaración pública conjunta.

El documento fue difundido por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto con legisladores de otros espacios, entre ellos Myriam Bregman, Esteban Paulón, Mariela Coletta, Nicolás Massot, Ernesto “Pipi” Ali y Marcela Pagano.

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El pedido de informes a los funcionarios

Los diputados solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que responda con urgencia los pedidos de informes presentados o que sean formulados por los legisladores nacionales.

Además, reclamaron la presencia en la Cámara baja del jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller, Pablo Quirno. La convocatoria fue planteada en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional.

La oposición calificó como “absoluta complicidad” la presunta intervención del Gobierno de Javier Milei en la salida de Bolsonaro y pidió que se investigue el soporte que habrían brindado Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil y la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La versión sobre el traslado desde Misiones

Según la información difundida, Bolsonaro habría ingresado al país durante la madrugada por vía terrestre, en una camioneta custodiada por la PSA. Luego habría abordado un avión privado en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, con destino a Estados Unidos.

La oposición también sostiene que el asesor presidencial Santiago Caputo podría haber estado en la localidad misionera para supervisar personalmente el operativo. Esa versión no fue confirmada oficialmente en el material difundido.

Los legisladores buscan determinar el papel de las distintas dependencias estatales en la maniobra y establecer si existió coordinación para facilitar la salida del ex candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil.

El reclamo por el reconocimiento a Lula da Silva

En el mismo comunicado, los bloques opositores exigieron al Gobierno que reconozca formalmente el triunfo del mandatario brasileño reelecto, Lula da Silva, y que refuerce el diálogo bilateral.

También pidieron restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel, en línea con la historia común y el carácter estratégico del vínculo entre Argentina y Brasil.

El documento sostiene que Javier Milei es, hasta el momento, el único presidente de América Latina que no reconoció el triunfo de Lula ni emitió una felicitación oficial. La afirmación fue incluida como parte del planteo opositor.