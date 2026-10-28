Santiago Palacios: su defensa plantea que se vulneró su derecho a defenderse

Rodolfo Pacheco sostiene que el prófugo acusado de abuso sexual no pudo elegir libremente a sus abogados anteriores.

El abogado Rodolfo Pacheco, defensor de Santiago Palacios, cuestionó aspectos de la causa por abuso sexual agravado que enfrenta su cliente y anticipó que buscará la nulidad de las actuaciones por una presunta vulneración del derecho de defensa.

En una entrevista con Villa Mercedes Info, el letrado sostuvo que Palacios, quien permanece prófugo según indicó, no habría podido elegir libremente a los abogados que lo representaron durante una etapa del expediente. También objetó la intervención de una representante de la querella por el papel que, según afirmó, habría desempeñado anteriormente en la misma causa.

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El cuestionamiento a la elección de los abogados

Pacheco relató que, durante su detención, Palacios habría sufrido hostigamientos y recibido presiones para designar una representación legal determinada a cambio de protección dentro del establecimiento penitenciario.

El defensor considera que esas circunstancias habrían condicionado la elección de los abogados y afectado las garantías del procedimiento.

“Lo que yo quiero es que me dejen competir como abogado en igualdad de condiciones”, expresó.

Su objetivo es conseguir que las actuaciones retrocedan hasta la instancia en la que considera que se produjo esa presunta vulneración. Si obtiene una decisión favorable, anticipó que buscará el sobreseimiento de Palacios.

La objeción a una representante de la querella

Pacheco también afirmó que una de las representantes de la parte querellante habría intervenido previamente en el expediente como funcionaria judicial.

A su entender, ese antecedente habría generado una desigualdad entre las partes por el acceso previo a información de la causa. Por ese motivo, considera que la profesional debería apartarse.

Palacios continúa prófugo, según su defensor

Pacheco señaló que Palacios permanece prófugo desde la fecha en que debía afrontar el juicio y que tiene un pedido de captura que, según manifestó, es de alcance internacional.

El abogado atribuyó la decisión de no presentarse al temor de regresar a prisión y a dificultades de salud mental. Indicó que presentó un informe psiquiátrico y que fue rechazado un pedido de eximición de prisión.

También aseguró desconocer el paradero de su cliente y sostuvo que le aconsejó comparecer ante las autoridades.

“Claramente el consejo que yo le doy es que se presente, pero eso es una decisión de él, que yo no lo puedo obligar”, manifestó.

Según relató Pacheco, la causa contra Santiago Palacios se inició por un presunto hecho de abuso sexual agravado denunciado en 2018. El abogado indicó que su defendido fue detenido en 2021 y permaneció privado de su libertad durante aproximadamente nueve meses. También señaló que, posteriormente, debía afrontar un juicio en 2025, pero no se presentó y desde entonces permanece prófugo. Palacios niega haber cometido el hecho, de acuerdo con lo expresado por su defensor.

Los señalamientos expuestos por el defensor deberán ser evaluados en el ámbito judicial. La entrevista, por sí sola, no permite dar por acreditadas las irregularidades denunciadas ni establecer la responsabilidad del acusado.