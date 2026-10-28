El FMI y la Argentina acordaron la tercera revisión y se encamina un desembolso de US$900 millones

El entendimiento técnico todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo, que trataría el caso a principios de diciembre.

El FMI y la Argentina alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del organismo. El entendimiento permitiría destrabar un desembolso de aproximadamente US$900 millones, aunque todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

Según el comunicado oficial, la revisión sería tratada a principios de diciembre. Hasta entonces, el acuerdo alcanzado a nivel del personal técnico no implica la autorización definitiva del giro.

Publicidad

Los argumentos del organismo

El Fondo destacó que las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y la mejora de la posición externa argentina.

También resaltó el superávit fiscal y la acumulación de reservas, que, de acuerdo con el organismo, superó los compromisos asumidos en el marco del programa. En ese sentido, indicó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró cerca de US$16.000 millones en lo que va de 2026.

El organismo sostuvo además que el programa de las autoridades continúa mostrando resultados positivos pese a un contexto global más complejo. Atribuyó ese desempeño a las políticas fiscales y monetarias implementadas, que permitieron sostener la desinflación y la compra de reservas.

El desembolso y los próximos vencimientos

El giro pendiente equivale a unos 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). La aprobación resulta relevante para las cuentas del Gobierno, aunque la fuente señaló que es poco probable que el desembolso se concrete antes del próximo lunes, cuando la Argentina debe afrontar un vencimiento de aproximadamente US$800 millones en concepto de intereses con el organismo.

El acuerdo técnico fue presentado como un paso previo a la decisión del Directorio Ejecutivo del FMI, que deberá evaluar la tercera revisión antes de habilitar formalmente los fondos.

Las metas fiscales y la acumulación de reservas

En materia fiscal, el Fondo indicó que el superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para 2026 seguirá siendo central para el programa. Para 2027, el organismo anticipó un esfuerzo similar, en línea con el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso.

El FMI también señaló que la disciplina del gasto y las reformas de los marcos tributario y fiscal apuntarán a profundizar la consolidación, con protección del gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales.

Respecto de las reservas, el organismo sostuvo que el BCRA continuará con la compra de divisas para fortalecer la resiliencia externa. Esa estrategia se complementará con financiamiento en moneda extranjera, recursos provenientes de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales e ingresos por privatizaciones.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que “avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población”.