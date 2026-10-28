El juicio por la presunta sustracción de Loan se reanuda con siete testigos

Las audiencias comenzarán a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. El jueves declararán otros seis testigos, entre ellos una subcomisaria de la Policía de Corrientes.

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace más de dos años, se reanudará este miércoles con la declaración de siete testigos. Loan fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, durante la jornada declararán Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza.

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Las audiencias comenzarán a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Los testigos convocados para el jueves

El jueves será el turno de Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero y Ramón Gabriel González. También declarará María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes.

Por cuestiones de agenda, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco suspendieron la jornada prevista para el jueves 5 de noviembre.

Además, fueron desistidas las comparecencias de Cristian Daniel Cáceres, Yudith Ledesma y Eduardo Villarreal. Los dos primeros habían sido presentados por la defensa de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio, acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación, mientras que Villarreal había sido propuesto por el Ministerio Público Fiscal.

Los acusados en el proceso

Por el supuesto extravío de Loan, ocurrido el 13 de junio de 2024 después del almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina, están sindicados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, la tía del niño, Laudelina Peña, su marido Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez.

El niño fue visto por última vez en un naranjal de la localidad de 9 de Julio. La causa también tiene otros diez imputados por presuntos delitos vinculados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros.

Ellos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.