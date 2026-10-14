El Gobierno mantiene la visita del Papa a la Argentina pese a su diagnóstico de cáncer

El Gobierno mantiene sin cambios la planificación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, pese al diagnóstico confirmado tras una operación pulmonar realizada en Roma.

La Presidencia y la Cancillería no recibieron hasta el momento ninguna comunicación del Vaticano que modifique el cronograma. Mientras tanto, las autoridades continúan con la coordinación de la agenda, la logística y los operativos de seguridad.

El diagnóstico y la recuperación de León XIV

La Santa Sede informó que el examen histológico realizado durante la cirugía determinó que el nódulo era un adenocarcinoma pulmonar. Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Según el parte difundido después de la intervención, el procedimiento concluyó con éxito y sin complicaciones. León XIV permaneció unas tres horas en el quirófano, aunque la operación duró alrededor de 90 minutos. Luego despertó con normalidad y regresó a su habitación del Policlínico Gemelli, donde continuará el posoperatorio.

El Vaticano prevé una recuperación inicial de aproximadamente una semana y suspendió las audiencias del Pontífice hasta el 20 de octubre. La evolución médica será una de las variables que seguirá el Gobierno antes de definir si resulta necesario ajustar alguna actividad.

La posición del Gobierno sobre la visita

En la Casa Rosada aseguran que no hubo cambios en la agenda prevista para noviembre. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la información oficial indicaba que la operación había sido exitosa y que no existían modificaciones en los planes de viaje a Sudamérica.

Ravier también aclaró que todavía no se conoce si el diagnóstico confirmado durante la cirugía podría generar cambios posteriores. La cuestión fue analizada en la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, donde se ratificó la continuidad de los trabajos de coordinación.

El Gobierno evita proyectar escenarios alternativos mientras el Vaticano mantenga vigente el itinerario. El presidente Javier Milei ya había anticipado que la Argentina adaptará el cronograma si la recuperación obliga a modificar actividades o fechas.

El itinerario previsto en la Argentina

El programa oficial establece que León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y partirá el 11 hacia Perú, última escala de la gira sudamericana.

Durante su estadía están previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de una reunión con Milei en la Casa Rosada. El itinerario también contempla ceremonias y encuentros en Luján, Claypole y Córdoba, junto con actividades religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores.

Para organizar la visita, el Gobierno creó una unidad ejecutora temporal dentro de la Jefatura de Gabinete. El área coordina las tareas con la Santa Sede, las jurisdicciones locales y distintos organismos del Estado.

En materia de seguridad, se activaron comandos unificados federales para los operativos en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, con participación de fuerzas nacionales y autoridades locales. La planificación incluye los traslados del Pontífice, los actos masivos y las actividades institucionales previstas durante los cuatro días.

Delegaciones de la Santa Sede ya realizaron visitas técnicas a los lugares incluidos en la agenda. La Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, la Iglesia argentina y los gobiernos locales mantienen mesas de coordinación sobre accesos, circulación, protección y logística.

Por ahora, la definición permanece atada a la evolución médica de León XIV. El Vaticano no modificó la gira y el Gobierno sostiene los preparativos, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustar la agenda local si fuera necesario.