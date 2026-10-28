Los Espejos de Agua renovaron su iluminación con 60 lámparas led y reflectores

La intervención en el parque demandó cinco meses e incluyó trabajos en el puente interno, las bicisendas y el sistema de cableado.

Los Espejos de Agua renovaron su iluminación de cara a una nueva temporada de calor, luego de una intervención que demandó cinco meses y permitió colocar 60 lámparas led, reflectores en el puente interno y luces en las bicisendas.

El parque se consolidó durante los últimos tres años como uno de los espacios recreativos más utilizados cuando suben las temperaturas. El lugar permite sentarse a la vera del Río V, comer asado o compartir unos mates durante la tarde.

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Trabajos realizados en el parque

La obra incluyó la renovación de 60 lámparas led de 100 watts y la colocación de reflectores led de 200 watts en el puente interno. También se iluminó el recorrido de las bicisendas.

El 100% de las tareas estuvo a cargo de los trabajadores del parque. Para la compra de materiales se utilizaron recursos propios y también herramientas aportadas por la UPrO.

La primera etapa consistió en inspeccionar y reparar el sistema de cableado, que había sido vandalizado tiempo atrás. Además, se renovaron las llaves térmicas del tablero general por térmicas tetrapolares de 63 amperes con disyuntores, con el objetivo de evitar accidentes por descargas eléctricas.

“Se renovaron las llaves térmicas del tablero general, por térmicas tetrapolares de 63 amperes con disyuntores para evitar accidentes con alguna descarga eléctrica”, explicó el director de los Espejos de Agua, Víctor Sosa.

Para los próximos días está previsto terminar de reponer el cableado en su totalidad y colocar otros ocho reflectores led de 200 watts.

Mantenimiento y puesta a punto del espejo

Cuando suban las temperaturas, continuarán las tareas de mantenimiento con la pintura de bancos, mesas, asadores y dependencias.

El 13 de julio, el espejo se desagotó por completo y comenzó un proceso de desembanque para extraer la acumulación de sedimentos. Luego, ante la proximidad de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, el 30 de septiembre se habilitó nuevamente el ingreso de agua.

Además, con motoniveladoras se renovaron las costas para que el fondo quedara más parejo. Según el estado actual de los trabajos, el espacio se prepara para recibir una nueva temporada.