“Elegimos esperar”: Passaje vuelve al escenario en una noche de mucho rock

La banda tocará en la Fiesta KONG junto a Cristalina el sábado 31 en el Boliche Don Miranda. Habrá karaoke, disfraces y DJ.

Hay bandas que, incluso cuando dejan de tocar por un tiempo, siguen encontrándose en la amistad. Para Passaje, ese vínculo fue el que permitió esperar y preparar el regreso. Este sábado 31 de octubre, el grupo integrado por Gustavo Giachero, Pablo Garis, Frank Luc y Fernando Abbá volverá al escenario en Boliche Don Miranda, donde compartirá la Fiesta KONG con Cristalina.

Publicidad

En una entrevista con Resistencia Cultural, Gustavo Giachero, guitarrista y fundador de Passaje, habló sobre la pausa, las canciones que esperan tomar forma y las ganas de recuperar algo esencial: divertirse juntos.

“El vínculo de amistad superó el proyecto”, expresó. Esa relación explica por qué, frente a las dificultades personales y los tiempos de cada integrante, eligieron mantener la formación y esperar el momento de reencontrarse.

Una pausa que no rompió la amistad

Gustavo recurrió a una imagen cotidiana para describir lo que atravesó el grupo: cuando a un proyecto le falta una pata, se puede abandonar o buscar un reemplazo. Ellos eligieron una tercera posibilidad.

“Nosotros elegimos la tercera opción, que es esperar”, contó. A veces, cuando uno podía regresar, otro necesitaba detenerse. Así transcurrió una pausa que no significó el final de la banda.

Ahora, con los ensayos nuevamente en marcha, el regreso también recupera las risas y las conversaciones que forman parte de cada encuentro. “Estamos tramando volver a divertirnos como nos divertimos antes”, resumió.

Una noche para compartir el escenario

El reencuentro tendrá como marco la noche de Halloween, con algunas canciones sorpresa vinculadas a la temática y la intención de que los músicos también se disfracen.

Pero la propuesta busca ir más allá del recital. La Fiesta KONG combinará las actuaciones de Passaje y Cristalina con momentos de karaoke, animación, premios para los disfraces y DJ.

La invitación es a que quienes asistan también se animen a participar. Habrá oportunidades para subir a cantar y compartir la noche desde otro lugar.

Ir disfrazado no será obligatorio. Se podrá asistir para escuchar a las bandas, cantar, bailar o simplemente disfrutar del encuentro.

Las entradas anticipadas pueden consultarse a través de las redes de Passaje y mediante el contacto con sus integrantes. El horario de ingreso será informado en las redes del evento.

Passaje y Cristalina: un encuentro entre generaciones

Compartir la fecha con Cristalina fue una decisión pensada para acercar músicos y públicos de distintas generaciones.

“Creo en compartir en la comunidad. Creo que nosotros nos podemos nutrir de ellos y ellos de nosotros”, sostuvo Gustavo.

La intención es que los seguidores de Passaje descubran a Cristalina y que el público de la banda más joven conozca el recorrido del grupo que regresa. Una manera de ampliar encuentros dentro de la escena local y de acompañar a quienes empiezan a construir su camino.

Canciones nuevas y el deseo de grabar

El regreso también encuentra a Passaje con material propio en desarrollo. Gustavo describió ese archivo de ideas como una “pieza llena de canciones” que todavía necesita orden.

Contó que la composición se construye especialmente en el intercambio con Frank, el cantante, y luego se completa en la sala de ensayo con los aportes de los demás integrantes.

Entre sus deseos aparece la posibilidad de grabar nuevo material y trabajar con un productor que aporte otra mirada. Es una aspiración que lo entusiasma, aunque todavía no hay un lanzamiento anunciado.

Después de experiencias como Cosquín Rock, presentaciones como banda soporte de La Renga y actuaciones en escenarios provinciales, Passaje vuelve con historia, canciones pendientes y ganas de seguir creando. El sábado, ese nuevo capítulo comenzará frente al público.