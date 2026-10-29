Presentaron el papamóvil que usará León XIV durante su visita a la Argentina

La automotriz Toyota entregó una de las dos camionetas Hilux adaptadas para los traslados del Papa entre el 8 y el 11 de noviembre.

El papamóvil que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina fue presentado y entregado este jueves en un evento del que participó el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede.

La unidad fue entregada por la automotriz Toyota a Banach y será utilizada por el Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, durante sus actividades oficiales en Buenos Aires y Córdoba.

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Dos camionetas Hilux adaptadas

La empresa presentó formalmente una de las dos camionetas Toyota Hilux especialmente adaptadas y donadas para los traslados de León XIV. El evento se realizó en un concesionario.

La segunda unidad ya fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde permanecerá bajo la custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales del Papa.

Según indicó La Nación, ambos vehículos fueron construidos sobre la base de unidades fabricadas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. La transformación se realizó de acuerdo con los requerimientos especificados por el Vaticano y con la colaboración de una empresa especializada en carrozado vehicular, que cuenta con 70 años de trayectoria.

Para la logística y la articulación del proyecto, la empresa Furlong estuvo a cargo del transporte confidencial de los vehículos. A su vez, un concesionario funcionó como nexo institucional con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina.