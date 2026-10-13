Emprendedores: lanzaron en Villa Mercedes la tercera edición de MiPro y MiPre

Los emprendedores de San Luis ya pueden inscribirse en la tercera edición de Mi Próximo Paso (MiPro) y Mi Primer Emprendimiento (MiPre), presentados por el gobernador Claudio Poggi en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), en Villa Mercedes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de octubre.

La propuesta forma parte de un programa integral de acompañamiento a la cultura emprendedora que incluye capacitación, formulación de planes de negocio, mentoreo, financiamiento y seguimiento. En esta edición no habrá límite de edad y tampoco quedarán excluidas las personas que trabajan en relación de dependencia.

Una beca para quienes emprenden por primera vez

La principal novedad corresponde a Mi Primer Emprendimiento, destinado a personas que se encuentran en una etapa inicial o que buscan poner en marcha un proyecto por primera vez.

Según se informó durante el lanzamiento, quienes cumplan el proceso de capacitación, formulación del plan de negocio, financiamiento y puesta en marcha podrán acceder a una beca mensual. El requisito señalado es que uno de los dos socios no tenga ingresos formales.

La beca comenzará a percibirse en diciembre de 2026 y tendrá una duración de ocho meses.

Créditos y condiciones de MiPro

Mi Próximo Paso está dirigido a proyectos formalizados con potencial de crecimiento. La línea contempla créditos de hasta $8 millones con un garante con recibo de sueldo, o de $3 millones con garantía a sola firma.

En ambos programas, los proyectos deberán contar con dos socios y sus integrantes deberán acreditar al menos dos años de residencia en la provincia. La tasa de interés informada es del 17% anual, con seis meses de gracia y 36 cuotas de pago, por un plazo total de 42 meses.

El financiamiento podrá destinarse a equipamiento o maquinaria, tecnología, mejoras edilicias, desarrollo de nuevos clientes y acceso a nuevos mercados. Quienes hayan participado de ediciones anteriores deberán tener cancelado el préstamo previo al 31 de diciembre de 2026 para volver a acceder.

Etapas de capacitación y puesta en marcha

Los programas tendrán cuatro etapas: capacitación y formulación del plan de negocio con mentoreo, presentación formal del proyecto y la documentación, evaluación y financiamiento, y finalmente puesta en marcha con seguimiento y asesoramiento.

La primera etapa se desarrollará entre el 31 de octubre y el 31 de enero de 2027. La presentación de los planes y documentos estará prevista del 1° de febrero al 15 de marzo, mientras que la evaluación, aprobación y financiamiento comenzarán desde el 1° de marzo de 2027.

La capacitación incorporará herramientas de inteligencia artificial. Poggi sostuvo que la tecnología permitirá potenciar el trabajo y los servicios, y afirmó que “no va a reemplazar a nadie, salvo a la persona que no la use”.

La primera clase presencial será el lunes 2 de noviembre en La Pedrera, en Villa Mercedes. Durante noviembre, diciembre y enero se dictarán dos clases por mes.

Durante el acto, Poggi estuvo acompañado por el intendente Maximiliano Frontera y el ministro de Desarrollo Productivo y Sustentable, Federico Trombotto. El gobernador señaló que el objetivo es ampliar el alcance de las herramientas y que la información llegue a los distintos puntos de la provincia.