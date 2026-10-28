Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras pasar por la Argentina

El ex candidato brasileño aterrizó en Miami luego de salir de Brasil y realizar una escala técnica en Guayaquil, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Bolsonaro llegó este martes a Estados Unidos luego de salir de Brasil y pasar por la Argentina. El vuelo en el que viajaba Flávio Bolsonaro aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto Miami Opa Locka Executive Airport, en Florida, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El ex candidato del Partido Liberal de Brasil viajó en un Gulfstream G400 perteneciente a la empresa de taxis aéreos ejecutivos Buenos Aires Fly. La aeronave había partido a las 0:21 desde el aeropuerto internacional de Iguazú con destino a Guayaquil.

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El avión arribó a Ecuador a las 3:46, hora local, y a las 5:46 de la Argentina, para realizar una “escala técnica”. Luego despegó nuevamente a las 4:21 de Guayaquil y continuó su recorrido en forma directa hacia Estados Unidos.

El recorrido del vuelo

De acuerdo con la información publicada, la aeronave sobrevoló Paraguay, Bolivia y Perú antes de llegar a Ecuador. Aunque el modelo está capacitado para realizar el trayecto entre Iguazú y Miami sin repostar, el vuelo incluyó una escala por la cantidad de equipaje y para evitar sobrevolar territorio brasileño.

El aterrizaje se produjo en el Miami Opa Locka Executive Airport, una estación pública de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, a unos 18 kilómetros al norte del centro de Miami.

El paso por la Argentina

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes a las 22:50 por el puente internacional Tancredo Neves. Lo hizo junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El organismo indicó que las cuatro personas presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus tránsitos fueron registrados “sin incidentes”.

La salida de Brasil ocurrió luego de la derrota electoral del domingo frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos, de acuerdo con la información difundida por la agencia.