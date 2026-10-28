Un joven y una mujer embarazada chocaron en moto en Villa Mercedes

El accidente ocurrió el lunes por la mañana en la esquina de Carlos Pellegrini y Nelson. La conductora fue trasladada al Policlínico Regional y luego recibió el alta médica.

Un joven y una mujer embarazada chocaron en moto el lunes 26 de octubre, alrededor de las 10, en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Nelson, en la ciudad de Villa Mercedes.

Según las primeras averiguaciones, un joven de 24 años circulaba en una Honda Wave por Carlos Pellegrini. Al atravesar el semáforo, y a pocos metros del cruce, impactó contra una Honda Twister conducida por una mujer de 21 años.

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De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba saliendo de su domicilio cuando ocurrió la colisión.

Los dos motociclistas fueron asistidos en el lugar por personal médico. La mujer fue trasladada en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir una atención más completa.

Luego de ser examinada, recibió el alta médica. Se constató que estaba fuera de peligro, al igual que su embarazo.

Investigación del accidente

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, que realizaron las diligencias correspondientes.

Por el hecho se labraron actuaciones sumariales caratuladas preventivamente como “Averiguación lesiones culposas en accidente de tránsito”, con intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial.