Hallaron sin vida a Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

El cuerpo de la mujer fue encontrado en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. Hay cinco personas imputadas en la investigación.

La docente Nancy Godoy, desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue hallada sin vida este miércoles en la zona de Esquina, según confirmaron fuentes judiciales.

El hallazgo se produjo en el área donde se concentraban los rastrillajes para localizar a la mujer. En tanto, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, estaría viajando al lugar, de acuerdo con la información difundida.

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La investigación por la desaparición

Durante los operativos, la Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza. A partir de ese hallazgo se realizaron pericias para obtener información relevante para la investigación.

Por el caso están detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes fueron imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Además, Rosa Leguizamón fue sindicada por homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón está señalado por falso testimonio. La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia.