Julieta Prandi y Emanuel Ortega: los detalles de la pelea que habría provocado la separación

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada 27 días después de su matrimonio, habría surgido tras una discusión vinculada con un audio de Ana Paula Dutil, expareja del músico. Ninguno de los protagonistas confirmó públicamente los motivos.

La información fue difundida por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, emitido por América TV. Según su versión, Prandi habría encontrado nuevamente en el teléfono de Ortega un audio enviado por Dutil.

La discusión en el estudio de grabación

De acuerdo con el relato citado, Dutil le habría pedido a Ortega utilizar su estudio de música para que una amiga, identificada como Mariana, grabara un podcast. El músico habría aceptado el pedido.

La periodista señaló que ese encuentro habría sido el detonante de la crisis. Según la información difundida, Prandi se habría presentado en el estudio y habría reaccionado de manera violenta al verlos juntos, además de acusarlos de una infidelidad.

Sin embargo, la misma versión sostiene que entre Mariana y Ortega “no pasó nada”. La información sobre una supuesta tercera persona, por lo tanto, no fue confirmada por los involucrados.

El antecedente de la crisis

La discusión habría derivado en que Ortega se retirara de la casa que compartía con Prandi y en que la actriz lo bloqueara en sus canales de comunicación.

Según lo difundido, la pareja ya había atravesado una crisis meses atrás, luego de que Prandi encontrara mensajes en el teléfono del músico. Posteriormente, ambos se habrían reconciliado y se casaron poco tiempo después.

Tras la nueva pelea, Prandi publicó un comunicado en el que hizo referencia a acuerdos dentro de la relación que “no son negociables”. Además, habría pedido respeto a algunos periodistas para poder “hacer el duelo y reencontrarse”.

Con información de: elchorrillero.com

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