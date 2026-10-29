Villa Mercedes: Secuestraron el Volkswagen Fox gris involucrado en el accidente de las calles Bolivia y Curchod

El accidente ocurrió entre una moto y el automóvil cuyo conductor se retiró del lugar. El vehículo fue entregado a la Policía y quedó secuestrado por orden de la Fiscalía.

Un adolescente de 16 años debió ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo 25 de octubre, alrededor de las 05:45, en la intersección de las calles Bolivia y Curchod, en Villa Mercedes.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, una motocicleta Zanella S2 150 cc, en la que circulaban el adolescente y un joven de 21 años, chocó con un automóvil cuyo conductor se retiró del lugar.

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Los dos ocupantes de la moto sufrieron distintas heridas y fueron trasladados en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. Debido a la gravedad de su cuadro, el adolescente fue derivado posteriormente a terapia intensiva.

Identificaron el vehículo involucrado

Personal de la Comisaría Seccional 9°, con la colaboración del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO), llevó adelante tareas investigativas para identificar al presunto conductor y localizar el vehículo involucrado.

El automóvil fue identificado como un Volkswagen Fox gris. Durante la mañana de este jueves 29 de octubre, el individuo señalado se presentó voluntariamente en la dependencia policial, acompañado por su abogada defensora, y entregó el vehículo.

El automóvil presentaba daños en el sector delantero derecho y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, que ordenó la realización de las pericias correspondientes.

Además, se dispuso que el sujeto se presente ante la fiscalía interviniente para realizar una entrevista, en el marco de la continuidad de las actuaciones judiciales.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del accidente.