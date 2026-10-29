Murió Carlos Rinke, uno de los pilotos de la Gesta de Malvinas

El comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina tenía 70 años y era recordado como el “Numeral de Hierro” por su actuación durante la guerra de 1982.

Carlos Rinke, uno de los pilotos argentinos que participó en la Guerra de Malvinas, murió a los 70 años. El comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina era recordado como el “Numeral de Hierro” y como integrante de la llamada Brigada Heroica de Villa Reynolds.

El excombatiente atravesaba un delicado estado de salud y esperaba un trasplante de médula ósea, según la información difundida por medios que fueron citados en la cobertura.

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Una trayectoria marcada por la Guerra de Malvinas

Rinke tenía 26 años cuando comenzó el conflicto y pilotaba un cazabombardero Douglas A-4B Skyhawk desde la base de Río Gallegos. Integraba el Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina.

Su actuación incluyó operaciones sobre el estrecho de San Carlos y Bahía Agradable, dos escenarios decisivos de la guerra. Su bautismo de fuego ocurrió el 1 de mayo de 1982, durante las primeras operaciones aéreas argentinas.

Luego participó en misiones los días 21, 23, 25 y 27 de mayo, además del ataque del 8 de junio. En esas salidas, los pilotos debían volar a muy baja altura para reducir las posibilidades de detección por parte de los radares británicos.

El ataque contra el HMS Antelope

Una de las operaciones más difíciles para Rinke ocurrió el 23 de mayo, cuando integró una escuadrilla que atacó a la fragata británica HMS Antelope.

Durante la acción, el teniente Luciano Guadagnini recibió fuego enemigo y su avión impactó contra el mástil del buque. El piloto argentino murió y la embarcación británica se hundió al día siguiente, luego de que explotara una bomba durante las tareas de desactivación.

Una fotografía tomada por un marinero inglés también quedó asociada a la trayectoria de Rinke. En la imagen se observan los A-4B Skyhawk piloteados por Rinke y Pablo Marcos Carballo, a unos cinco metros sobre las olas, mientras avanzaban hacia un navío británico.

En Villa Mercedes, donde existe un fuerte vínculo con la V Brigada Aérea y con la actuación de sus pilotos durante la Guerra de Malvinas, la noticia generó consternación y tristeza.

La Fuerza Aérea recordó a Rinke como una referencia para las nuevas generaciones de pilotos, mientras que su participación en las misiones de 1982 lo convirtió en una figura emblemática de la aviación militar argentina.

Con información de diarionorte.com e infobae.com