Nativa Seguros renueva su campaña de seguridad vial con nuevas propuestas educativas y digitales

Tras recibir el Premio Luchemos por la Vida 2025 en la categoría Empresa, la compañía amplía su campaña #ManejateSeguro con nuevos juegos educativos, actividades en escuelas, una Oficina Móvil y experiencias digitales desarrolladas con inteligencia artificial.

La educación vial requiere un compromiso sostenido y nuevas formas de llegar a las personas. Con esa premisa, Nativa Seguros continúa impulsando #ManejateSeguro, una campaña que desarrolla ininterrumpidamente desde 2019 y que durante 2026 incorporó nuevas propuestas para ampliar el alcance de sus acciones de concientización y prevención.

En 2025, la compañía recibió el Premio Luchemos por la Vida en la categoría Empresa, en reconocimiento a su trabajo en educación y seguridad vial. Este reconocimiento representa un impulso para seguir innovando y encontrar nuevas maneras de acercar el mensaje de prevención a distintos públicos.

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“Recibir el Premio Luchemos por la Vida fue un reconocimiento muy importante para todo el trabajo que venimos desarrollando desde 2019. Pero, sobre todo, representa un compromiso para seguir avanzando. Nuestro desafío es encontrar herramientas que nos permitan llegar a más personas y lograr que el mensaje no solamente se conozca, sino que también se incorpore a la vida cotidiana”, señaló Lucas Menzano, jefe comercial y de marketing de Nativa Seguros.

Nuevos personajes y juegos para aprender desde la infancia

Una de las principales novedades de este año es la cuarta edición de la revista educativa “Nat y Vos en la ciudad”, que incorpora nuevos personajes —Conat, Nito, Bujía e Ivo— para acompañar al semáforo Nat en nuevas historias vinculadas con la seguridad y la convivencia vial.

La propuesta suma dos juegos educativos: un Tatetí Vial, protagonizado por los conos Conat y Nito, y una adaptación del popular Dobble, con señales de tránsito que permiten a los chicos reconocerlas y familiarizarse con su significado mientras juegan.

Durante 2026, la revista y los juegos fueron entregados en más de 30 instituciones educativas de nivel primario y preescolar de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Río Negro, abarcando más de 5.000 estudiantes.

“Creemos que la educación vial debe empezar desde la infancia. Por eso, cada nueva edición de Nat busca acercar los contenidos a las escuelas de una manera atractiva, para que los chicos aprendan jugando y, una vez en casa, puedan compartir lo aprendido con sus familias”, explicó Menzano.

Una Oficina Móvil para llegar a más comunidades

Otra de las incorporaciones de 2026 es la Oficina Móvil de Nativa Seguros, un tráiler que recorre eventos y celebraciones populares de distintas localidades del interior del país.

El espacio permite generar encuentros con clientes, productores asesores de seguros y público en general. Quienes se acercan pueden participar de juegos y actividades, mientras que los más chicos reciben materiales educativos de #ManejateSeguro, como revistas y juegos viales.

De esta manera, la campaña amplía sus espacios de acción y lleva el mensaje de prevención a ámbitos recreativos y familiares, donde la educación vial puede convertirse en una experiencia compartida.

“Con la Oficina Móvil buscamos estar más cerca de la gente y encontrarnos con las familias en sus propias localidades. La seguridad vial nos involucra a todos, como peatones, pasajeros, ciclistas y conductores. Por eso, es importante que la concientización esté presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana”, destacó el jefe comercial y de marketing.

Inteligencia artificial y tecnología al servicio de la educación vial

La innovación tecnológica es otro de los ejes centrales de las acciones de este año. A partir de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, Nativa Seguros desarrolló versiones digitales de los juegos de Nat para incorporarlas a su aplicación móvil para asegurados “Nativa Asegurados”.

Los usuarios pueden acceder desde sus celulares a versiones digitales del Tatetí Vial, SegUNO y Memotest, con diferentes niveles de dificultad y modalidades multijugador. Así, la aplicación suma a sus herramientas de consulta y servicio una nueva función educativa, que permite acercar contenidos de seguridad vial a grandes y chicos, incluso durante los viajes familiares.

“La tecnología nos abre nuevas posibilidades para ampliar el alcance de la campaña. Transformar los juegos de Nat en experiencias digitales nos permite llevar la educación vial a un espacio cotidiano como el celular. La inteligencia artificial y las nuevas herramientas nos ayudan a explorar otros formatos, siempre con un objetivo concreto: que el mensaje llegue a más personas y contribuya a generar conductas más seguras”, afirmó Menzano.

Un compromiso que sigue creciendo

Desde su creación, #ManejateSeguro busca promover la educación vial, especialmente entre niños y adolescentes, entendiendo que pueden convertirse en agentes de cambio para construir una convivencia vial más segura.

Las iniciativas de 2026 reflejan la evolución de la campaña: nuevos contenidos educativos, presencia en instituciones escolares, actividades en eventos y herramientas digitales que amplían las posibilidades de aprendizaje.

“Después del reconocimiento recibido en 2025, nuestro desafío fue no quedarnos solamente con lo que ya habíamos logrado. Queríamos dar un paso más, incorporar nuevas herramientas y encontrar otras formas de transmitir el mismo mensaje. Estamos convencidos de que la prevención empieza con la educación y de que cada oportunidad para generar conciencia cuenta”, concluyó Menzano.

Con estas acciones, Nativa Seguros reafirma su compromiso con la educación y la seguridad vial, apostando a la innovación y al trabajo sostenido para contribuir a una cultura de tránsito más responsable y segura.