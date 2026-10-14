Un motociclista sigue internado tras ser atropellado en Villa Mercedes: la familia acusa al conductor de volver en otro auto

El motociclista Cristian Gil continúa internado luego de ser atropellado el domingo 4 de octubre, a las 7:37, en la esquina de Pueyrredón y Chacabuco, en Villa Mercedes. La familia sostiene que el conductor del Peugeot 2008 involucrado volvió minutos después en otro vehículo para verificar si el joven estaba vivo.

Según la información difundida por la familia, el Peugeot era conducido por Gonzalo Suárez, quien no se detuvo tras el impacto y dejó a Gil gravemente herido sobre la vereda. Tras dos días de búsqueda, la investigación policial encontró el rodado en una vivienda de calle Pueyrredón y ordenó la detención del conductor.

El recorrido del Peugeot después del choque

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir, de acuerdo con el material difundido, que el Peugeot avanzó por Pueyrredón, dobló en Colón y continuó por Belgrano. Luego tomó por 3 de Febrero, siguió hasta Balcarce y continuó por Chacabuco.

A las 7:39, una filmación lo registró en la esquina de José Hernández y Chacabuco, a media cuadra del lugar donde el joven permanecía tendido.

La versión de la familia sobre el regreso

Después de la audiencia de formulación de cargos, algunas personas reconocieron el rostro de Suárez y se comunicaron con los familiares. Según relató Maricel Páez, tía de Gil, esas personas afirmaron que el conductor había llegado en un Chevrolet Astra azul, haciéndose pasar por otra persona y preguntando quién había atropellado al joven.

“Ese vehículo estaba en la puerta de la vivienda el día que la Policía secuestró el Peugeot”, sostuvo Páez en diálogo con el diario digital El Chorrillero.

La mujer también afirmó que Suárez dialogó con personal de Defensa Civil y que una de las personas presentes creyó que se trataba de un médico que se había acercado a asistir al herido. “Lo movió a mi sobrino hasta que le pidieron que se apartara y lo dejara de tocar”, agregó.

Además, un testigo habría escuchado que, mientras hablaba por teléfono, el hombre dijo: “Está todo bien”. Para la familia, esa frase demostraría que comprobó que Cristian estaba vivo. Según el relato, se retiró cuando el joven estaba por ser subido a la ambulancia. La familia sostiene que ese momento también quedó registrado por la cámara que captó el accidente.

La imputación y el estado de salud

El miércoles 7 de octubre, Suárez fue imputado por lesiones graves en accidente de tránsito agravadas por la fuga. En esa misma audiencia se concedió una prórroga de detención que vence este jueves.

Durante la audiencia, el acusado pidió disculpas al padre de Cristian y a otros familiares. Reconoció que tuvo miedo y que por ese motivo no pudo bajarse del vehículo. “Me encantaría volver el tiempo atrás”, expresó.

El auto utilizado al momento del siniestro pertenece a la madre de Suárez.

En cuanto al estado de salud de Gil, los médicos intentaron retirarle el respirador durante dos horas este lunes, pero debieron colocárselo nuevamente. Sus pulmones todavía no responden al 100% y también existe preocupación por su evolución neurológica.