Una familia necesitó más de $1,6 millones en septiembre para no ser pobre, según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.504,69 en septiembre de 2026 para no quedar debajo de la línea de pobreza, según los datos difundidos por el INDEC. El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que aumentó 1,7% durante el mes.

La variación de la CBT quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación general de septiembre, que fue del 1,9%. Desde enero, la canasta acumuló un incremento del 24,7%, mientras que la suba interanual alcanzó el 38,7%.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre

De acuerdo con el INDEC, una persona necesitó $528.318,67 para superar la línea de pobreza durante septiembre.

En un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el ingreso mínimo requerido fue de $1.299.663,93.

Para una familia de cuatro personas, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, se necesitaron $1.632.504,69.

En tanto, un hogar de cinco integrantes —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— requirió $1.717.035,68 para no ser considerado pobre.

La canasta alimentaria y la línea de indigencia

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de la indigencia, también aumentó 1,7% en septiembre. Para un hogar de cuatro integrantes, el ingreso mínimo necesario fue de $738.689,90.

La CBA acumuló una suba del 25,3% en los primeros nueve meses del año y registró un aumento interanual del 40%.

Para una persona, el monto requerido para cubrir las necesidades alimentarias básicas fue de $239.058,22. En un hogar de tres integrantes alcanzó $588.083,22, mientras que una familia de cinco personas necesitó $776.939,22.

La evolución frente a los precios de los alimentos

Según el INDEC, las canastas subieron menos que el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor, que avanzó 2% en septiembre.

Esa división fue la de mayor incidencia en todo el país, salvo en el Gran Buenos Aires, donde el mayor impacto correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.