China: un incendio en un edificio de Taiyuan dejó 14 muertos

El fuego se desató el domingo en la calle Liuxiang Sur, en el distrito de Yingze. Otras 38 personas fueron trasladadas a hospitales, según las autoridades.

Un incendio ocurrido en un edificio de Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi, en el norte de China, dejó 14 muertos, según informaron las autoridades locales.

El fuego se desató alrededor de las 17 del domingo en un inmueble ubicado sobre la calle Liuxiang Sur, en el distrito de Yingze, de acuerdo con el departamento de bomberos de la ciudad.

Publicidad

Las llamas fueron extinguidas tras más de una hora de trabajo de los bomberos. En total, 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Según precisaron las autoridades, cinco de esas personas fallecieron durante las primeras horas posteriores al inicio del fuego, lo que elevó a 14 el número de víctimas mortales.

La información fue difundida por el departamento de publicidad del Comité Municipal de Taiyuan del Partido Comunista de China.