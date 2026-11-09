Poggi valoró el mensaje de León XIV a la dirigencia argentina

El gobernador de San Luis destacó el llamado del Papa a preservar la democracia, promover la convivencia y construir consensos durante su primer discurso en Argentina.

Claudio Poggi valoró el mensaje del papa León XIV durante el encuentro que reunió este domingo a representantes de todo el arco político argentino en el Palacio Libertad. El gobernador de San Luis consideró histórica la jornada y destacó el llamado a la unidad nacional, la paz y la construcción de consensos.

El pontífice pronunció allí su primer discurso en Argentina ante referentes de distintos sectores políticos. Durante su intervención, evocó a Francisco y planteó la importancia de preservar la democracia, promover la convivencia y construir acuerdos frente a las diferencias.

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León XIV también se refirió a la paz, el trabajo, la familia y la educación, además de remarcar la necesidad de atender a los sectores más vulnerables, entre ellos los niños, las personas mayores y quienes tienen discapacidad.

Al finalizar el encuentro, Poggi expresó su valoración sobre el contenido de la intervención papal.

“El mensaje del Papa ha sido muy emotivo, muy completo. Habló de la unidad nacional con un mensaje a toda la dirigencia, de cuidar la paz, los niños y los ancianos, de la cultura del trabajo, de la familia. Ha sido un mensaje para reflexionar”, afirmó el mandatario puntano.

En su alocución, León XIV también planteó la necesidad de fortalecer la educación, las universidades y la investigación, junto con una mayor atención a los adultos mayores y las personas con discapacidad.