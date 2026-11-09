Midgardr llega a El Trapiche: dos días para viajar a la época medieval entre música, historia y espectáculos

Leandro “El Martillo del Norte”, adelantó en Resistencia Cultural los detalles de la quinta edición del Festival Medieval Midgardr

La historia, la fantasía y las tradiciones medievales volverán a encontrarse en San Luis con una nueva edición de Midgardr, el Festival Medieval que tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en El Trapiche. Durante dos jornadas, el público podrá sumergirse en una experiencia que combina recreación histórica, espectáculos, artesanía y actividades participativas.

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En diálogo telefónico con Miriam Martín, conductora de Resistencia Cultural, Leandro “El Martillo del Norte”, compartió las novedades de esta quinta edición y explicó cuál es la propuesta que impulsa el encuentro.

“Cada fecha es un festival renovado”, contó el organizador, quien destacó que el objetivo no es ofrecer solamente entretenimiento, sino también acercar al público una experiencia cultural y de aprendizaje.

La propuesta incluirá juegos, espectáculos, charlas y distintas actividades para conocer más sobre la historia medieval y sus costumbres.

Una experiencia para participar y ser protagonista

Una de las invitaciones de la organización es que los asistentes no se acerquen únicamente como espectadores, sino que también se animen a formar parte de la ambientación.

Como sucede en cada edición, habrá una elección de la mejor persona caracterizada, pero este año se incorporarán nuevas propuestas: un concurso de barbas, que se realizará el sábado 21, y concursos de vestimenta medieval destinados a los más chicos.

También se renovará el patio de juegos, con más alternativas para niños y adultos, y se sumará un torneo de arquería orientado especialmente a quienes ya cuentan con conocimientos en esta disciplina. Los interesados podrán consultar las condiciones e inscribirse a través de las redes oficiales del festival.

La programación incluirá además competencias, juegos interactivos y premios para quienes se animen a participar.

Música, espectáculos de fuego y artesanía

El escenario tendrá propuestas para los amantes de la música y la cultura medieval. Regresarán Agni Devi, con un espectáculo de fuego renovado, y Luanera, dos artistas que ya forman parte de la identidad del festival.

También participarán Nordfall, una banda de folk metal nórdico con trayectoria internacional, y Scandicvs Medieval, que ofrecerá música acústica inspirada en las antiguas ferias medievales durante ambas jornadas.

La artesanía será otro de los grandes atractivos. Leandro, quien lleva más de diez años dedicado a este oficio, explicó que su especialidad es la armería tradicional, con trabajos en hierro y madera, confección de espadas, cuchillos, armaduras y vestimentas.

“Pasó de ser un simple hobby a algo que uno termina incorporando a su vida”, contó sobre su actividad, que actualmente desarrolla principalmente a través de pedidos y encargos por internet.

El encuentro también contará con otros artesanos especializados en estas disciplinas y propuestas vinculadas con la estética y las tradiciones de distintas culturas.

Un escenario natural para vivir el mundo medieval

Esta quinta edición tendrá como escenario el Parador del Parque, en El Trapiche, un espacio ubicado junto al río y rodeado de un bosque de pinos.

El festival se desarrollará ambos días de 14 a 22 horas, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y aprovechar también el entorno natural de la localidad.

Durante la entrevista, Leandro destacó el acompañamiento de su pareja, su equipo de trabajo y el público que sigue al festival desde sus primeras ediciones.

Según contó, una de las mayores satisfacciones es que, apenas termina un encuentro, la gente ya comienza a preguntar cuándo será el próximo.

Días, horarios y dónde encontrar información

El Festival Medieval Midgardr se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 14 a 22 horas, en el Parador del Parque de El Trapiche, San Luis.

Para conocer las novedades, actividades e inscripciones, se puede consultar la página de Instagram y redes sociales bajo el nombre Midgard Festival Medieval.

Dos jornadas para acercarse a la historia, descubrir oficios tradicionales, disfrutar de la música y compartir una experiencia diferente en uno de los paisajes más lindos de San Luis.