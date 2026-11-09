El Concejo Deliberante de Villa Mercedes declaró de interés la visita del papa León IV a la Argentina

La declaración fue entregada al padre David Picca durante una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Merced.

El Concejo Deliberante emitió la Declaración N° 1698-d/2026, mediante la cual manifestó su beneplácito por la visita apostólica de Su Santidad el papa León IV a la República Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La declaración fue entregada al padre David Picca durante una misa celebrada este domingo 8 de noviembre en la iglesia Nuestra Señora de la Merced.

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En el acto participaron la viceintendenta Silvina Galetto y los concejales Claudia Miranda, Ana Stinga y Miguel Arce. También estuvo presente la secretaria general del municipio, Carolina Sosa.

Según expresa el documento, la visita representa un acontecimiento de trascendencia espiritual y social. Además, destaca la importancia del mensaje de paz, fraternidad y solidaridad asociado con la llegada del Sumo Pontífice.