La Fiesta de la Rasqueta se celebrará el 15 de noviembre en Villa Mercedes

Panaderías podrán inscribirse hasta el 10 de noviembre para participar de la elaboración en vivo, la exposición y la venta de este producto típico de la ciudad.

La rasqueta volverá a tener su propia celebración en Villa Mercedes. La segunda edición de la fiesta se realizará el domingo 15 de noviembre, de 10 a 17, en el predio de Calle Angosta, con elaboración en vivo, exposición y comercialización de los productos.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Villa Mercedes como homenaje a un panificado considerado símbolo de la ciudad. Además, habrá espectáculos artísticos y presentaciones de academias de danza.

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Las panaderías interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de noviembre mediante el formulario habilitado: https://forms.gle/iPy1JfsBFiwMCCnn6.

Elaboración y venta durante la jornada

Los panaderos participantes podrán elaborar rasquetas en vivo y llevar su producción para ponerla a la venta. De ese modo, los visitantes podrán observar el proceso de preparación del panificado, desde el inicio hasta la cocción.

Los espacios contarán con cocinas para las distintas panaderías. Algunos establecimientos llevarán sus propios hornos rotativos, mientras que otros mantendrán la tradición de cocinar a leña.

Según la organización, muchos locales ya confirmaron su presencia.

Un premio en homenaje a Pietro Gualdoni

El premio de la fiesta llevará el nombre de Pietro Gualdoni, considerado el creador de la rasqueta. Su bisnieta, Elena Gualdoni, forma parte de la organización, mientras que también estará presente Pedro Gualdoni, hijo del pionero del panificado.

La historia de la rasqueta está vinculada con una familia de inmigrantes italianos y con la panadería La Mercedina, emprendimiento que comenzó en 1890. El producto, elaborado con harina, agua y grasa, se convirtió con el tiempo en una preparación característica de Villa Mercedes.

La historia de un producto típico de Villa Mercedes

Cuando los Gualdoni llegaron a Villa Mercedes, se instalaron en el barrio Las Mirandas y comenzaron a elaborar panes italianos de gran tamaño. Con el crecimiento del negocio, abastecieron a comercios locales, al regimiento a caballo —antes de ser la V Brigada Aérea— y a otras localidades.

Ese desarrollo derivó en la fundación de una panadería propia en Pueyrredón y Ayacucho. Con el tiempo, la receta se expandió a otros locales y la creación se transformó en un producto típico de la ciudad.

Gualdoni elaboraba tortas de grasa rectangulares que se acomodaban en bandejas para hornear. Un empleado y familiar encontró una manera de reorganizar la masa para que entraran más unidades, lo que dio origen a su forma característica.

Aunque la preparación lleva harina, agua y grasa, su particularidad está en la técnica de plegado, que genera las capas conocidas como una típica “camita con almohada”.