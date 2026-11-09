Una semana de mucho calor en San Luis: anuncian 36 grados para el jueves

El pronóstico anticipa viento durante el lunes, lluvias aisladas el martes y un marcado ascenso de las temperaturas entre miércoles y jueves.

El calor se intensificará durante la semana en la provincia de San Luis y alcanzará su punto máximo el jueves 12, cuando la temperatura máxima podría llegar a los 36 grados, según las estimaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas.

El lunes 9 comenzará con algo de viento y temperaturas mínimas que promediarán los 11 grados. Durante la tarde se espera una mejora, con ambiente cálido y cielos despejados. La máxima provincial rondará los 29 grados, con viento norte leve.

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En el noroeste de la provincia, el viento podría intensificarse al mediodía y alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Para el martes 10 se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, que se ubicaría en 28 grados, mientras que la mínima sería de 13. El cielo permanecerá nublado y existe probabilidad de lluvias aisladas.

El ascenso de las temperaturas continuará

El miércoles 11 marcará un cambio más notorio en las condiciones meteorológicas. La máxima podría alcanzar los 33 grados, con viento variable del noreste y cielo despejado.

El jueves 12 sería el día más caluroso de la semana, con una máxima anunciada de 36 grados y vientos fuertes del norte. De acuerdo con el pronóstico citado, se trataría de la temperatura más alta de la segunda parte del año.