Demoraron a un joven tras daños en una verdulería de Villa Mercedes

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre, en inmediaciones de España y Las Heras.

Un joven de 20 años fue demorado durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre, luego de que policías del Comando Radioeléctrico acudieran por un ilícito en un comercio del rubro verdulería de Villa Mercedes.

El procedimiento comenzó tras una comunicación del Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la situación registrada en un local ubicado en inmediaciones de las calles España y Las Heras.

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Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas y que intentó evadir la presencia policial.

En el comercio, los policías constataron daños en la vidriera. Ante esa situación, el joven fue reducido y demorado.

Luego del procedimiento, fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las diligencias de rigor.