Un joven murió tras un violento choque en Juana Koslay

El automovilista, de aproximadamente 25 años, perdió el control de un Volkswagen Gol y chocó contra una estructura sobre la Avenida del Viento Chorrillero.

Un joven murió este sábado 7 de noviembre tras protagonizar un violento choque en Juana Koslay, provincia de San Luis. El automovilista circulaba en un Volkswagen Gol rojo cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el control del vehículo.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la jornada sobre la Avenida del Viento Chorrillero. Según los datos preliminares, el automóvil avanzaba en sentido oeste-este, realizó un trompo y terminó impactando de frente contra una estructura de material ubicada a la izquierda de la arteria.

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Personal del Sempro acudió al lugar para asistir al conductor, de aproximadamente 25 años, y luego dispuso su traslado al Hospital Central Ramón Carrillo. Sin embargo, el paciente llegó al centro sanitario sin signos vitales.

Investigación del choque

Efectivos policiales trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y establecer qué provocó el desenlace fatal. Hasta el momento, las causas de la pérdida de dominio permanecen bajo investigación.