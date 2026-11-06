Villa Mercedes perderá un Registro del Automotor: el Gobierno dispuso el cierre de 72 oficinas en todo el país

La medida alcanza a una dependencia especializada en maquinaria agrícola, vial e industrial de Villa Mercedes, San Luis.

El Ministerio de Justicia estableció un plazo de 60 días hábiles para concretar los cierres y trasladar los legajos a otros registros. Cuáles son las oficinas afectadas y qué ocurrirá con los trámites.

El Gobierno nacional dispuso una nueva reorganización del sistema de registros automotores que comprende el cierre operativo de 72 dependencias distribuidas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 15 provincias. Entre las oficinas alcanzadas se encuentra una de Villa Mercedes, San Luis, dedicada específicamente a la registración de maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, con la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.

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La disposición contempla la supresión de 67 registros seccionales y el cierre operativo de otras cinco dependencias que habían sido suprimidas anteriormente.

¿Qué Registro del Automotor de Villa Mercedes cerrará?

La dependencia alcanzada por la resolución es el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Mercedes, identificado oficialmente con el código 69003.

La sigla MVI corresponde a Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial. Se trata de una oficina especializada en la inscripción registral de este tipo de bienes y en determinadas operaciones vinculadas con créditos prendarios.

Es importante aclarar que la resolución no dispone el cierre de todos los Registros del Automotor de Villa Mercedes, sino de esta dependencia específica.

La distinción resulta particularmente relevante para una ciudad con actividad agropecuaria, industrial, comercial y de servicios, donde existen operaciones que involucran tractores, cosechadoras, maquinaria vial y equipamiento industrial registrable.

La medida establece que sus competencias deberán ser absorbidas por otras oficinas que permanezcan habilitadas, aunque todavía debe precisarse oficialmente cuál recibirá los legajos y las funciones correspondientes a Villa Mercedes.

¿Qué sucederá con los trámites y la documentación?

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) tendrá a su cargo la implementación de la reorganización.

La resolución establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar el cierre operativo de las dependencias involucradas y reasignar los dominios a registros que continúen funcionando.

Los legajos y antecedentes registrales deberán ser transferidos conforme a las disposiciones administrativas que adopte la autoridad nacional.

Esto no significa que los vehículos o maquinarias pierdan su inscripción, ni que sus propietarios deban volver a registrarlos por el solo hecho de que cierre la oficina.

Para quienes tengan gestiones pendientes, será importante verificar cuál es el registro que asumirá la competencia antes de realizar nuevos trámites presenciales.

Una reorganización que también plantea desafíos en el interior del país

El Gobierno nacional fundamenta la medida en su Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, orientado a reducir estructuras administrativas, unificar competencias y ampliar los procedimientos digitales.

El artículo 3 de la resolución permite que las oficinas que continúen funcionando incorporen competencias sobre automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y determinadas prendas registrales, previa autorización de la DNRPA.

La concentración de funciones puede reducir la cantidad de dependencias físicas, pero su implementación también plantea interrogantes sobre la accesibilidad de los servicios en localidades del interior.

En el caso de Villa Mercedes y su región de influencia, será necesario conocer qué oficina recibirá los expedientes, cómo se organizará la atención presencial y si los usuarios deberán modificar sus lugares habituales de gestión.

Por el momento, la resolución establece el cierre y la reasignación de competencias, pero no permite determinar que los trámites correspondientes a la sede 69003 deban trasladarse a otra ciudad.

Listado completo de los 72 Registros del Automotor alcanzados por la medida

La siguiente nómina identifica las 67 dependencias cuya supresión fue dispuesta por la Resolución 538/2026, agrupadas por jurisdicción, junto con las cinco oficinas previamente suprimidas que deberán completar su cierre operativo.

Los números entre paréntesis corresponden a los códigos registrales. La sigla MVI identifica los registros especializados en maquinaria agrícola, vial o industrial.

Provincia de Buenos Aires — 19 registros 1. Azul N.º 1 (01007/25006/51005)

2. Balcarce – MVI (51007)

3. Carhué – MVI (51011)

4. Coronel Dorrego y Oriente (51015)

5. General Belgrano – MVI (51026)

6. General La Madrid – MVI (51027)

7. General Rodríguez N.º 2 (01247/25138)

8. Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032)

9. Laprida – MVI (51037)

10. Lobos – MVI (51041)

11. Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón – MVI (51043)

12. Merlo N.º 1 (01062)

13. Pigüé – MVI (51062)

14. Quilmes N.º 1 (01077)

15. Rojas – MVI (51069)

16. San Pedro N.º 1 (01093/25081/51082)

17. Tandil – MVI (51083)

18. Trenque Lauquen – MVI (51087)

19. Zárate – MVI (51093) Ciudad Autónoma de Buenos Aires — 7 registros 20. Capital Federal N.º 01 – MVI (52001)

21. Capital Federal N.º 06 – MVI (52006)

22. Capital Federal N.º 07 – MVI (52007)

23. Capital Federal N.º 11 – MVI (52011)

24. Capital Federal N.º 12 – MVI (52012)

25. Capital Federal N.º 052 (02052)

26. Capital Federal N.º 078 (02078) Córdoba — 10 registros 27. Córdoba N.º 2 – MVI (54006)

28. Deán Funes – MVI (54010)

29. Huinca Renancó – MVI (54024)

30. Jesús María – MVI (54026)

31. Las Varillas – MVI (54029)

32. Mackenna – MVI (54031)

33. Marcos Juárez – MVI (54032)

34. Morteros – MVI (54033)

35. Río Cuarto – MVI (54013)

36. San Francisco – MVI (54016) Santa Fe — 12 registros 37. Chañar Ladeado – MVI (71006)

38. Esperanza – MVI (71007)

39. Firmat y Melincué (71008)

40. Las Rosas – MVI (71010)

41. María Teresa y Venado Tuerto (71011)

42. Rafaela – Motovehículos y Créditos Prendarios (45044/71014)

43. Rufino – MVI (71017)

44. San Carlos Centro – MVI (71019)

45. San Genaro y Totoras (71022)

46. San Justo – MVI (71023)

47. Santa Fe N.º 2 – MVI (71028)

48. Vera – MVI (71035) Entre Ríos — 5 registros 49. Basavilbaso y Rosario del Tala (58018)

50. Gualeguaychú y Urdinarrain (58011)

51. Nogoyá – MVI (58015)

52. Paraná – MVI (58017)

53. Ramírez – MVI (58016) Chaco — 2 registros 54. Resistencia N.º 1 – MVI (56008)

55. Villa Ángela – MVI (56010) Corrientes — 2 registros 56. Corrientes N.º 3 (05013/29002)

57. Goya – MVI (55005) La Rioja — 2 registros 58. La Rioja N.º 1 (12003)

59. La Rioja N.º 2 (12004) Jujuy — 1 registro 60. La Quiaca Letra “A” – Motovehículos (34001) La Pampa — 1 registro 61. Realicó – MVI (61007) Misiones — 1 registro 62. Posadas – MVI (64004) Río Negro — 1 registro 63. Cipolletti – MVI (66002) Salta — 1 registro 64. Salta y Güemes (67006) San Luis — 1 registro 65. Villa Mercedes – Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios (69003) Santiago del Estero — 1 registro 66. Añatuya – MVI (72001) Tucumán — 1 registro 67. Concepción – MVI (73003) Cinco registros suprimidos anteriormente que deberán completar su cierre operativo 68. La Matanza N.º 8, Buenos Aires (01178)

69. Mercedes N.º 1, Buenos Aires (01061/25052)

70. Morón N.º 1, Buenos Aires (01115)

71. Concepción del Uruguay N.º 3, Entre Ríos (08028/32003)

72. Rosario N.º 3, Santa Fe (21015)

Qué deberán tener en cuenta los usuarios de Villa Mercedes

La principal novedad para Villa Mercedes es que la dependencia especializada identificada con el código 69003 está formalmente incluida en el proceso de cierre.

Sin embargo, la normativa no establece una fecha individual para el cese de atención de esa oficina ni identifica expresamente a qué registro serán derivados sus expedientes.

Por ello, quienes deban inscribir maquinaria, realizar transferencias o gestionar créditos prendarios podrán consultar las próximas disposiciones de la DNRPA, que deberá comunicar la nueva organización registral.

La información sobre dependencias, radicaciones y trámites está disponible a través del sitio oficial DNRPA — Registros del Automotor.

La implementación local será determinante para establecer si la reorganización permite mantener los servicios en Villa Mercedes o si implicará cambios en la modalidad de atención para los vecinos y las empresas de la región.