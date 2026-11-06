La Policía recuperó un auto robado en Río Cuarto tras una investigación

El Fiat Palio había sido sustraído el 10 de octubre y fue secuestrado por orden de la Fiscalía de Instrucción N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La Policía recuperó un automóvil Fiat Palio gris oscuro que había sido sustraído el 10 de octubre en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. El procedimiento se realizó luego de una investigación iniciada a partir de un pedido de colaboración de efectivos de la Subcomisaría Bimaco.

La investigación comenzó el 4 de noviembre. A través de distintas tareas, los uniformados lograron identificar a una persona vinculada con un número telefónico que habría sido utilizado para comunicarse con el damnificado.

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Con esa información, los agentes entrevistaron a un hombre en el barrio Santa Rita, quien manifestó tener el vehículo en su poder. Según expresó, el automóvil se encontraba en ese momento en inmediaciones del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, el Fiat Palio fue secuestrado.

Luego, se dio continuidad a las diligencias de rigor y la información del procedimiento quedó a disposición de la dependencia policial de Río Cuarto.