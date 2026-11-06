Villa Mercedes es sede del primer Congreso Provincial de Alzheimer y Demencias

Avances y perspectivas integrales, que comenzó el jueves 5 de noviembre en el Complejo Molino Fénix.

Participan representantes de 21 organizaciones no gubernamentales de distintas provincias. La red nacional reúne a unas 26 entidades.

La organización del encuentro está a cargo de los ministerios provinciales de Desarrollo Humano y Salud, junto con la asociación ALMA Villa Mercedes, con colaboración municipal.

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La apertura en el Molino Fénix

El acto inaugural fue encabezado por el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini. También participaron la viceintendenta Silvina Galetto y la presidenta de ALMA Villa Mercedes, Mirta Carpinello de Curchod.

Durante la apertura, los representantes institucionales destacaron la necesidad de articular el trabajo de las organizaciones civiles y los servicios públicos para acompañar a las personas afectadas y a quienes realizan tareas de cuidado.

Qué información falta para los vecinos

El encuentro fue anunciado como una actividad de dos jornadas. Para quienes deseen asistir durante el viernes, resta confirmar con la organización los horarios de las conferencias, las condiciones de ingreso y la disponibilidad de actividades abiertas al público.

El congreso constituye una oportunidad para consultar a profesionales sobre diagnóstico, redes de apoyo y servicios disponibles en Villa Mercedes, sin confundir la realización del evento con la creación de nuevas prestaciones sanitarias.