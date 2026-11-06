Día de los Parques Nacionales: por qué se celebra el 6 de noviembre en Argentina

La fecha recuerda la donación de tierras realizada por el perito Francisco Moreno en 1903, considerada el origen del sistema de áreas protegidas nacionales.

El Día de los Parques Nacionales se celebra cada 6 de noviembre en Argentina para recordar la donación de tierras que el perito Francisco Moreno realizó en 1903, un hecho considerado el punto de partida del sistema de áreas protegidas del país.

Moreno cedió a la Nación tres leguas cuadradas —unas 7.500 hectáreas— ubicadas cerca de Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi. En la carta de donación, fechada el 6 de noviembre de 1903, expresó que esas tierras debían ser “consagradas como parque público natural”.

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La donación fue aceptada el 11 de febrero de 1904 y dio origen al núcleo primitivo de las áreas protegidas nacionales, conocido como el Parque Nacional del Sur. Con el tiempo, ese territorio se amplió y se convirtió en la base del actual Parque Nacional Nahuel Huapi, creado en 1934.

El origen del sistema de áreas protegidas

Las áreas protegidas cumplen un rol central en la conservación de recursos naturales y culturales. Son sectores terrestres o marinos de gran valor por su biodiversidad y belleza escénica, donde las actividades humanas están limitadas y existe un estatus de protección legal.

Según el material difundido por TN, Argentina fue uno de los países pioneros de la región y uno de los primeros del mundo en impulsar la creación de Parques Nacionales. En 2021, el sistema contaba con 46 áreas protegidas y la Administración de Parques Nacionales trabajaba con el objetivo de duplicar su superficie.

Los parques destacados

El Parque Nacional Nahuel Huapi se extiende por las provincias de Neuquén y Río Negro. Con 717.261 hectáreas, protege ecosistemas andinos del norte de la Patagonia, importantes cuencas hídricas y un patrimonio cultural diverso. Entre las especies mencionadas se encuentran el huemul, el huillín, el cóndor, el pudú y el zorro gris chico.

En Misiones, el Parque Nacional Iguazú conserva 67.620 hectáreas de la ecorregión Selva Paranaense. Es considerado el parque de mayor biodiversidad del país y fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. Sus circuitos permiten recorrer las Cataratas del Iguazú, incluida la Garganta del Diablo.

El Parque Nacional Tierra del Fuego, creado en 1960, protege 68.909 hectáreas de Bosques Patagónicos. Es el único lugar del país donde un bosque llega hasta el borde del mar, en el Canal Beagle, y cuenta con una red de senderos señalizados de 40 kilómetros.

En el norte, el Parque Nacional Baritú protege desde 1974 una muestra de la selva de las yungas en la provincia de Salta, cerca del límite con Bolivia. El área es hábitat del yaguareté, especie declarada Monumento Natural.

La fecha busca reconocer el legado del perito Moreno y destacar la importancia de conservar los ambientes naturales y culturales del país.