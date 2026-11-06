Franco Colapinto comienza su actividad en el Gran Premio de Brasil: horarios y cómo ver la Fórmula 1

El piloto argentino saldrá a pista este viernes en el circuito de Interlagos, por la vigésima fecha del calendario; la carrera será el domingo a 71 vueltas.

Franco Colapinto comenzará este viernes su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará en el circuito de Interlagos, en San Pablo, por la vigésima fecha del calendario.

El piloto argentino de Alpine tendrá dos sesiones de práctica libre durante la primera jornada. La competencia principal se correrá el domingo 8 de noviembre a 71 vueltas.

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Los horarios de Colapinto en el Gran Premio de Brasil

La agenda del piloto argentino se iniciará el viernes 6 de noviembre con la primera práctica libre a las 12.30, hora de Argentina y Brasil. La segunda sesión se desarrollará desde las 16.

El sábado 7 de noviembre se llevará a cabo la tercera práctica libre a las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15.

La carrera está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14, también en el horario de Argentina y Brasil.

Dónde ver la Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de Brasil podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports. En Sudamérica, la transmisión estará disponible por Disney+; en España, por DAZN. También podrá verse mediante F1TV.

Colapinto llega a Interlagos después de atravesar una racha de cinco carreras sin sumar puntos, según la información difundida antes del inicio de la actividad. En ese período registró tres abandonos y recibió una sanción que le impidió terminar séptimo en México.

El argentino contará con el respaldo de una importante presencia de aficionados en el autódromo brasileño. En la previa, su padre, Aníbal Colapinto, llevó el casco del piloto a la Basílica de Luján para que fuera bendecido, en un gesto destinado a acompañarlo ante la seguidilla de resultados adversos.

El Gran Premio de Brasil también estará marcado por la muerte de Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980, quien falleció a los 80 años tras padecer una breve enfermedad. El expiloto australiano mantuvo una recordada rivalidad con el argentino Carlos Reutemann.