El conductor circuló en contramano durante la huida y dio positivo en el test de alcoholemia con 1,15 g/l de alcohol en sangre.

Un hombre de 33 años y una joven de 21 fueron demorados este domingo 29 de noviembre por la mañana en Villa Mercedes, luego de evadir un control policial e intentar embestir a efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2.

El procedimiento comenzó en jurisdicción de la Comisaría Seccional 8°, cuando personal de la Patrulla de Aproximación Comunitaria (PAC) informó que un automóvil Chevrolet Vectra había colisionado contra un bolardo en la intersección de las calles Tucumán y Pedernera.

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Al intentar identificar a los ocupantes, el conductor habría intentado embestir a los policías y escapó del lugar. Durante la huida, desobedeció reiteradas órdenes de detención, circuló en contramano e intentó nuevamente embestir al personal policial.

La persecución finalizó en inmediaciones de calle Riobamba y avenida 25 de Mayo, donde el vehículo detuvo su marcha luego de que un colectivo de transporte urbano se cruzara en su recorrido.

Test de alcoholemia y secuestro del vehículo

Los dos ocupantes fueron demorados y trasladados al hospital local para realizarles el examen médico. Luego, ambos fueron llevados a la Comisaría Seccional 8°.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo, con 1,15 g/l de alcohol en sangre.

Además, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió al secuestro del automóvil.