La competencia se desarrolló en los Espejos de Agua, con un recorrido de cinco kilómetros y alrededor de 20 obstáculos que desafiaron las capacidades físicas de los participantes.

Villa Mercedes fue escenario de la primera edición de La Odisea Race OCR, una innovadora propuesta deportiva que combina atletismo, aventura y superación personal.

La competencia tuvo lugar en el predio de los Espejos de Agua, donde los corredores debieron completar un circuito de cinco kilómetros y superar alrededor de 20 obstáculos diseñados para poner a prueba su fuerza, resistencia, equilibrio y agilidad.

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La modalidad OCR (Obstacle Course Racing), conocida como carrera de obstáculos, combina la actividad aeróbica con diferentes desafíos físicos y mentales que requieren destreza, concentración y determinación.

A diferencia de las carreras convencionales, esta disciplina no solo exige velocidad, sino también capacidad para adaptarse y superar las dificultades que presenta cada tramo del recorrido.

Con esta primera edición, La Odisea Race OCR amplía la oferta deportiva de Villa Mercedes e incorpora una alternativa para quienes buscan nuevas experiencias vinculadas con la actividad física y la aventura al aire libre.