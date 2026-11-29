Villa Mercedes fue escenario de la primera edición de La Odisea Race OCR, una innovadora propuesta deportiva que combina atletismo, aventura y superación personal.
La competencia tuvo lugar en el predio de los Espejos de Agua, donde los corredores debieron completar un circuito de cinco kilómetros y superar alrededor de 20 obstáculos diseñados para poner a prueba su fuerza, resistencia, equilibrio y agilidad.
La modalidad OCR (Obstacle Course Racing), conocida como carrera de obstáculos, combina la actividad aeróbica con diferentes desafíos físicos y mentales que requieren destreza, concentración y determinación.
A diferencia de las carreras convencionales, esta disciplina no solo exige velocidad, sino también capacidad para adaptarse y superar las dificultades que presenta cada tramo del recorrido.
Con esta primera edición, La Odisea Race OCR amplía la oferta deportiva de Villa Mercedes e incorpora una alternativa para quienes buscan nuevas experiencias vinculadas con la actividad física y la aventura al aire libre.
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