El argentino mostró un buen ritmo en el Gran Premio de Qatar, pero perdió tiempo en boxes y no pudo sumar puntos; Andrea Kimi Antonelli ganó su décima carrera de la temporada.

Colapinto terminó en el 13° puesto del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de verse perjudicado por una mala parada de Alpine. El argentino mostró un buen ritmo en el circuito de Lusail y finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly, que llegó 14°.

Andrea Kimi Antonelli ganó la carrera con Mercedes y alcanzó su décima victoria de la temporada 2026. George Russell y Oscar Piastri completaron el podio, mientras que Max Verstappen terminó cuarto y aseguró el segundo puesto del Campeonato de Pilotos.

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La parada en boxes que complicó a Colapinto

La competencia estuvo condicionada por la degradación extrema de los neumáticos en Lusail. Por ese motivo, los pilotos no podían superar las 27 vueltas con un mismo juego de gomas y debían realizar, como mínimo, dos detenciones.

Colapinto y Sergio “Checo” Pérez fueron los únicos pilotos que largaron con neumáticos duros, mientras que el resto de la grilla comenzó con compuestos medios. El argentino tuvo un buen inicio, avanzó una posición y quedó por delante de Gasly después de un error de su compañero.

Durante el primer tramo de la carrera, el piloto de 23 años sostuvo un ritmo competitivo y gestionó correctamente la degradación. Sin embargo, una detención deficiente de Alpine lo hizo perder posiciones y tiempo en pista. En la vuelta 27, el equipo realizó una parada que fue calificada como “pésima” en la transmisión, mientras que en la vuelta 48 Colapinto volvió a ingresar a boxes para colocar neumáticos medios nuevos.

Tras esa última detención, el argentino regresó a la pista en el 13° lugar, por delante de Gasly. Aunque logró marcar buenos tiempos, no pudo recuperar la diferencia necesaria para alcanzar la zona de puntos.

La explicación del piloto argentino

“El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. En general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista en la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima”, analizó Colapinto en declaraciones a ESPN.

El resultado le permitió terminar nuevamente por delante de Gasly, aunque Alpine no consiguió sumar puntos en Qatar. Liam Lawson, de Racing Bulls, finalizó noveno y quedó cerca de asegurar el quinto puesto del Campeonato de Constructores para su equipo.

Antonelli volvió a ganar con Mercedes

Mercedes dominó buena parte de la competencia. Antonelli se impuso tras una primera parte marcada por un fuerte cruce con Russell, que casi terminó en un choque entre los compañeros de equipo.

Russell, además, sufrió daños en el suelo de su monoplaza, lo que redujo su rendimiento y lo dejó a más de 30 segundos del ganador. Piastri completó una actuación consistente y ocupó el tercer lugar.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 finalizará entre el 4 y el 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi. La carrera en el circuito de Yas Marina tendrá 58 vueltas y comenzará el domingo a las 10, hora argentina.