El episodio ocurrió en Caleta Olivia. Según fuentes policiales, la mujer habría intentado ahorcar al chico de 9 años con la campera que llevaba puesta.

Un nene de 9 años pidió ayuda en plena calle y fue rescatado por la Policía luego de que, según la información difundida, su madre lo atacara en la avenida Costanera de Caleta Olivia, Santa Cruz. La mujer, de 32 años, fue detenida tras la intervención de los efectivos.

El operativo comenzó a partir de varios llamados al 911. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales y publicado por La Opinión Austral, los agentes que se encontraban a pocos metros se acercaron cuando vieron al chico bajar de un vehículo para pedir ayuda.

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En un primer momento, el nene señaló que su madre estaba siendo agredida por su expareja. Mientras los policías intentaban asistirlo, observaron que la mujer lo sujetaba y procuraba obligarlo a subir nuevamente al auto.

El chico se resistía y gritaba, mientras el vehículo se alejaba ante la presencia del personal policial. Cuando los agentes intervinieron, la mujer habría tomado al menor con fuerza y lo habría ahorcado utilizando la campera que llevaba puesta.

Según fuentes policiales, la mujer presentaba signos compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas y reaccionó con agresiones contra los efectivos que participaban del procedimiento. Finalmente, fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial.

El niño quedó bajo la intervención del área de Niñez

El menor también fue llevado a la comisaría y quedó bajo la intervención del área de Niñez. Luego, fue entregado a su padre.

La información disponible no precisa si la mujer quedó formalmente imputada ni qué medidas judiciales se adoptaron posteriormente.