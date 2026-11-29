Un informe del Instituto Gino Germani de la UBA indicó que la mayoría de los trabajadores percibió ingresos inferiores a la Canasta Básica Total durante el segundo trimestre de 2026.

Un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que el 72% de los empleados argentinos no llegó a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) durante el segundo trimestre de 2026. El estudio señaló que tener un puesto laboral ya no resulta suficiente para mantenerse por encima del umbral de la pobreza.

El reporte, titulado “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, indicó que el 72% de los trabajadores del país percibió ingresos laborales inferiores a $1.500.000, el valor de la CBT establecido por el Indec para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños.

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La situación de los trabajadores informales

Entre los asalariados informales, el 89% no alcanzó a cubrir la canasta básica. Los ingresos promedio fueron de aproximadamente $762.000 en la construcción, $729.000 en el comercio y $682.000 en los servicios de alojamiento y comidas.

En el caso de los cuentapropistas de baja calificación, el 85% quedó por debajo del umbral de pobreza. El informe mencionó ingresos promedio de $570.000 en ramas como la industria manufacturera.

Además, el 59% de los asalariados formales, el 63% de los cuentapropistas de alta calificación y el 61% de los patrones precarios ganaron menos de lo exigido por la CBT. Entre los patrones formales, en cambio, solo el 17% quedó por debajo de ese umbral.

Las actividades con mayor proporción de ingresos insuficientes

El estudio describió una fuerte distorsión en el mercado laboral. Las ramas que experimentaron mayor crecimiento entre 2025 y 2026 —intermediación financiera, agro, minería y energía— avanzaron un 6,4%, pero concentraron apenas al 3,5% de las personas ocupadas.

En esos sectores, la proporción de trabajadores con ingresos insuficientes fue del 8% en minería y canteras, del 31% en actividades financieras y del 35% en electricidad y gas.

Las actividades intensivas en empleo, que reúnen al 43,5% de la fuerza laboral, registraron los niveles más elevados de vulnerabilidad: servicio doméstico, 98% por debajo de la CBT; alojamiento y servicios de comida, 86%; construcción, 86%; comercio, 80%; e industria manufacturera, 73%.

El impacto sobre la pobreza y el empleo registrado

A partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al segundo trimestre de 2025 y al mismo período de 2026, el informe estimó que unas 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en los aglomerados urbanos, mientras que 2,3 millones lograron salir. El saldo neto fue de 867.000 nuevos pobres.

Las causas vinculadas con el mercado laboral explicaron el 80,1% de las entradas a la pobreza. La pérdida del puesto de trabajo representó el 37,5% de los casos, mientras que el deterioro de los ingresos laborales entre quienes continuaron empleados explicó el 40,5%: un 23,1% por la baja del salario real por hora y un 17,4% por la reducción de la jornada.

La caída de ingresos no laborales, como jubilaciones y asistencia social, explicó el 12,2% de los casos, y los cambios en la estructura del hogar representaron el 7,7% restante.

Según el informe, los sectores afectados se diferencian de los perfiles asociados históricamente con la pobreza estructural: están integrados por adultos en edad activa, con mayor nivel educativo, residentes en el Gran Buenos Aires y con experiencia de inserción laboral previa.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, el número total de ocupados aumentó en 163.731 personas. Sin embargo, se produjo una reducción neta de 498.645 puestos asalariados registrados.

La expansión del empleo se concentró principalmente en 431.698 cuentapropistas de baja calificación, 141.130 cuentapropistas de alta calificación y 42.061 asalariados informales. En consecuencia, casi ocho de cada diez nuevos empleos creados desde 2023 fueron considerados precarios, según el estudio.

Para el segundo trimestre de 2026, los asalariados formales representaban el 44% del total de ocupados, la proporción más baja desde el comienzo de la serie estadística, en 2016.