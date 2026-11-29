El oficialismo necesita reunir 129 legisladores para abrir la sesión y pretende avanzar con un régimen de sanciones por la explotación de recursos sin autorización argentina.

La Libertad Avanza buscará acuerdos con bloques aliados para debatir este miércoles en la Cámara de Diputados la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo eje es aumentar las penas para las empresas que operen en la zona de las Malvinas sin autorización de la Argentina.

El oficialismo intentará alcanzar un consenso con la UCR, el PRO, Argentina Federal y Provincias Unidas para aprobar la iniciativa, cuya sanción fue reclamada por el presidente Javier Milei. Las negociaciones estarán encabezadas por el titular de la Cámara, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

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La estrategia del oficialismo para reunir quórum

La bancada oficialista necesita 129 diputados para abrir la sesión. La Libertad Avanza cuenta con 94 legisladores y tiene asegurado el respaldo de sus principales aliados: la UCR, el PRO, el MID y Por Santa Cruz, además de dos diputados de Producción y Trabajo y los monobloques de Cambia Tucumán y La Neuquinidad.

El Gobierno espera sumar entre ocho y diez legisladores de Argentina Federal e Independencia, junto con alrededor de seis integrantes de Provincias Unidas. Entre ellos fueron mencionados Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Cappozzi, la exlibertaria Lourdes Arrieta y la cordobesa Alejandra Torres.

El peronismo y la izquierda anticiparon que no darán quórum y que concentrarán sus críticas en el canciller Pablo Quirno. El antecedente más reciente ocurrió el 18 de noviembre, cuando Provincias Unidas no asistió al recinto en rechazo a la falta de avance en el debate sobre biocombustibles.

Qué propone el proyecto de soberanía

La iniciativa establece un régimen sancionatorio penal y económico para quienes exploten, sin autorización argentina, recursos renovables y no renovables en la cuenca de las islas. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de empresas involucradas.

Quedan exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones, según el texto difundido.

La propuesta también amplía las competencias del Poder Ejecutivo ante una eventual “amenaza externa” y crea el Consejo de Seguridad Nacional, que sería presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó incorporar como miembros no permanentes al presidente de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores. Además, se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del consejo. El Poder Ejecutivo debería informar a ese organismo las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Los puntos que generan rechazo

Entre los aspectos más controvertidos aparecen el protocolo para el derribo de aeronaves, el hundimiento de buques y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”. Sus críticos sostienen que esas disposiciones podrían desdibujar la separación entre defensa nacional y seguridad interior.

El proyecto también otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”. La oposición cuestiona que los conceptos de “terrorismo” y “amenaza externa” tengan una definición amplia y advierte sobre un eventual margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

El antecedente internacional

El oficialismo busca acelerar el tratamiento luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara, por 18 votos contra 3, la solicitud argentina de medidas provisionales para suspender de inmediato la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las islas.

La sesión también incluirá la ratificación de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados hasta el 9 de diciembre de 2027, la reelección de Cecilia Moreau como vicepresidenta primera y la elección del libertario mendocino Luis Petri como vicepresidente segundo.