La administración de Javier Milei atravesó una semana de alta volatilidad internacional, refinanció deuda en pesos y obtuvo avances legislativos en el Senado.

El Gobierno logró contener al dólar durante una semana marcada por la volatilidad de los mercados internacionales y sumó avances políticos en el Congreso, en particular la media sanción del Senado a la suspensión de las PASO.

La administración de Javier Milei interpretó el cierre de la semana como una señal positiva, luego de que el mercado cambiario permaneciera bajo control pese al impacto de la turbulencia externa sobre los mercados emergentes.

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Avances legislativos y frente cambiario

La suspensión de las PASO obtuvo una votación más amplia de lo esperado en el Senado. Según el análisis citado, el resultado mostró el respaldo de varios gobernadores, incluso de sectores que no mantienen una relación cercana con el oficialismo.

El Gobierno busca despejar el calendario financiero de 2027 y evitar que las primarias abiertas de agosto generen presión cambiaria y financiera durante el segundo trimestre del año. Además, se sancionó la reforma de la Carta Orgánica y el proyecto de Presupuesto obtuvo media sanción.

En el mercado de deuda, el Tesoro renovó el 105% de los vencimientos de la última licitación en pesos. Consiguió refinanciar los $25 billones que vencían a fines de la semana pasada, principalmente mediante bonos de corto plazo y sin necesidad de aumentar las tasas en pesos.

El impacto de la volatilidad internacional

El presidente definió el escenario como un sudden stop, término utilizado para describir un freno súbito en el ingreso de capitales hacia los mercados emergentes. Milei sostuvo que, sin el ordenamiento de la economía, el episodio podría haber derivado en una “megadevaluación y default”.

Durante noviembre, el dólar oficial subió casi 5%. El aumento acompañó la depreciación de otras monedas latinoamericanas y, de acuerdo con el análisis, no implicó un descontrol del tipo de cambio, incluso cuando el riesgo país superó los 1.000 puntos y luego cerró cerca de los 950.

La evolución de los activos argentinos también estuvo influida por Brasil. La designación de Luiz Trabuco, presidente del Banco Bradesco, como futuro ministro de Hacienda del próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva contribuyó a frenar la caída del real. El dólar llegó a 5,52 reales el viernes, luego de haber tocado los 6 reales al comienzo de la semana.

Inflación, confianza y elecciones

El Índice de Confianza en el Gobierno registró una mejora del 4% en noviembre. Sin embargo, el indicador todavía se encuentra 17 puntos por debajo de los valores alcanzados el año anterior, después de las elecciones legislativas.

Las consultoras citadas proyectan que la inflación de noviembre volverá a ubicarse por debajo del 2%, después del 2,2% registrado en octubre. La canasta básica había marcado un pico de 3,5% ese mes.

El Gobierno también enfrenta dudas sobre la capacidad de los mercados para sostener una recuperación duradera. Las acciones argentinas acumulan una caída promedio superior al 40% en dólares durante el año y los bonos retrocedieron más del 20%.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cómo se afrontarían los vencimientos por USD 4.500 millones previstos para enero. Sin embargo, el mercado mantiene interrogantes sobre el pago de la deuda en 2028, una incertidumbre que, según el análisis, difícilmente pueda despejarse durante el próximo año mientras las proyecciones electorales continúen parejas.

Caputo planteó en una publicación que “se le da un gran valor a la estabilidad, no subestimemos a la gente”. El mensaje reflejó un cambio en el eje del discurso oficialista: el foco quedó puesto en sostener el dólar y reducir la inflación, más que en prometer un fuerte crecimiento económico durante un año electoral.

La estrategia del oficialismo consiste en presentar la estabilidad cambiaria y macroeconómica como el resultado de la respuesta argentina a un shock externo, aunque el escenario seguirá condicionado por la evolución de Wall Street y por las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Con información de: infobae.com