La Policía recuperó un automóvil robado en Villa Mercedes

El Renault Logan, modelo 2013, había sido sustraído del domicilio de un hombre de 80 años en el barrio Ciudad Jardín.

La Policía recuperó este martes 3 de noviembre por la mañana un automóvil Renault Logan, modelo 2013, que había sido sustraído durante la mañana del sábado 31 de octubre del domicilio de un hombre de 80 años, en el barrio Ciudad Jardín de Villa Mercedes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 11°. Mientras realizaban recorridos preventivos, los policías fueron comisionados por el Centro de Operaciones Policiales a la calle Paul Harris, entre Pedernera y avenida Mitre.

Publicidad

En ese lugar encontraron un vehículo en aparente estado de abandono. Al verificar sus características y realizar las consultas correspondientes, constataron que se trataba del automóvil requerido por la Comisaría Seccional 11°.

La patente original había sido encontrada en el interior del rodado. Posteriormente, personal de esa dependencia realizó la requisa y el secuestro del vehículo.

Finalmente, el Renault Logan fue trasladado a la Comisaría Seccional 11° para continuar con las actuaciones correspondientes.