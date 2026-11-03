Ataque a trabajadoras trans en Palermo: lo califican como “una cacería”

La presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, sostuvo que un grupo de jóvenes organizados persiguió y golpeó a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo. La fiscal Andrea Scanga quedó a cargo de la investigación, aunque por el momento no hay detenidos ni una denuncia penal formal.

Un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, las persiguió y les arrojó distintos objetos durante un episodio registrado en videos que luego fueron difundidos en redes sociales. La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, calificó el hecho como “una cacería”.

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas. Las trabajadoras se encontraban en la vía pública cuando comenzaron las agresiones.

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Cómo fue el ataque en los bosques de Palermo

De acuerdo con los testimonios difundidos, el episodio comenzó con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, algunos en bicicleta y otros a pie. Luego de un primer cruce verbal, los agresores habrían regresado en grupo y atacado a las mujeres con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.

La politóloga y activista trans Gabriela Ivy estimó que participaron entre 50 y 60 jóvenes y señaló que algunos podrían estar vinculados con la práctica de maniobras y acrobacias en bicicleta conocida como stunt. La presidenta de la FALGBT, en cambio, afirmó que se trató de una acción organizada y mencionó versiones sobre la participación de más de 100 personas.

Las imágenes difundidas en Instagram y TikTok muestran a los atacantes mientras persiguen y golpean a las trabajadoras, además de insultarlas y alentarse entre ellos. Algunos registros fueron publicados con frases discriminatorias y emojis de risa.

La investigación y la falta de detenidos

Rachid informó que la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga quedó a cargo de la investigación. Según explicó, la organización trabaja de manera articulada con la fiscalía y prevé presentar un escrito firmado por personas que se encontraban trabajando en los Parques de Palermo, quienes también habrían presenciado el ataque y sufrido agresiones.

La dirigente también señaló que varias personas resultaron lesionadas. Estimó que entre seis y siete trabajadoras sufrieron heridas físicas y sostuvo que todas las presentes quedaron afectadas psicológicamente luego de esconderse detrás de los árboles o arrojarse al piso para evitar los golpes.

Vecinos y automovilistas que observaron la situación dieron aviso a la Policía de la Ciudad. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron, tanto los agresores como las mujeres ya se habían retirado. Por ese motivo, no se concretaron detenciones.

Hasta el momento de la información difundida, tampoco se había radicado una denuncia penal formal ni se había iniciado una investigación judicial, por lo que no había responsables identificados por la Justicia.

El reclamo de las organizaciones

La difusión de los videos generó el repudio de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ+, que reclamaron la identificación de los responsables y el esclarecimiento del caso.

Rachid advirtió además que las trabajadoras deben regresar al lugar porque es su único medio de subsistencia, pese a las lesiones y al impacto psicológico del ataque.

El episodio ocurrió a pocos días de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, y volvió a poner en primer plano los reclamos por la violencia y la discriminación contra las personas trans.